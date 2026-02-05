”Todella suuria vaikeuksia”- Kremlin heikko kohta paljastui

Eurooppa on tiukentanut linjaansa ja puuttunut aiempaa herkemmin alueensa läpi kulkeviin Venäjän öljykuljetuksiin. Tämän arvioidaan iskevän Moskovan kykyyn rahoittaa sotatoimiaan Ukrainassa.
Washington Post -lehden mukaan yritysjohtajat Venäjällä pelkäävät, että rauhansopimuksen suhteen otollinen aikaikkuna on sulkeutumassa ennen maan taloustilanteen huomattavaa heikentymistä.
Euroopan unionissa harkitaan kieltoa palveluille, jotka ovat kriittisen tärkeitä venäläisen öljyn kuljettamisessa. Kielto voisi kattaa vakuutuksia ja kuljetuksia osana uutta pakotepakettia.
Toimenpide olisi nykyistä öljyn hintakattoa kovempi isku Kremlille. Viime viikolla 14 Euroopan valtiota ilmoitti ottavansa tarvittaessa haltuunsa Kremlin varjolaivastoon lukeutuvia aluksia, joilla kierretään pakotteita kansainvälisen merioikeuden vastaisesti.
Venäjän öljytulot romahtivat tammikuussa 50 prosentilla verrattuna vuodentakaiseen osin Yhdysvaltain asettamien pakotteiden seurauksena. Niiden kohteena olivat Rosneft ja Lukoil. Moskova on joutunut myymään raakaöljyään entistä suuremmilla alennushinnoilla.
Intia ilmoitti hiljattain lopettavansa öljyostot Venäjältä ja korvaavansa ne tuonnilla Yhdysvalloista ja mahdollisesti Venezuelasta.
Monien yritysten maksuvaikeudet viittaavat Venäjän kasvavaan talousahdinkoon. Saksalaisen SWP-ajatuspajan ekonomisti Janis Kluge arvioi, että koventunut linja varjolaivastoa kohtaan ja Ukrainan droonihyökkäykset aiheuttavat merkittäviä riskejä Vladimir Putinille.
Maan öljyvienti on erittäin altis meriliikenteen häiriöille. Klugen mukaan tätä voi pitää Kremlin Akilleen kantapäänä.
– Venäjän kannalta on kriittisen tärkeää pitää nämä meriväylät auki, tai maa ajautuu todella suuriin vaikeuksiin, Janis Kluge toteaa.