Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Päivi Räsänen Yhdysvaltain kongressin kuulemisessa. / AFP / LEHTIKUVA / ALEX WROBLEWSKI

Timo Soini Ylellä: Päivi Räsäsen oikeusprosessi on häpeällinen

  • Julkaistu 06.02.2026 | 18:54
  • Päivitetty 06.02.2026 | 19:03
  • Politiikka
Ex-puoluejohtaja hämmästelee kongressin kuulemisen aiheuttamia reaktioita.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) osallistui kuluvalla viikolla Yhdysvaltain kongressin kuulemiseen.

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, republikaanien Jim Jordan kuvaili Räsäsen tapausta sensuuriksi, jota hänen mukaansa ”eurooppalaiset haluavat globaalisti”.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, ex-ulkoministeri Timo Soini kommentoi tapausta Ylen aamussa. Hän kertoi katsoneensa läpi koko kolmetuntisen kuulemisen.

– Tietenkään Päivi Räsäsen ei pitäisi olla tuolla kuulemisessa. Ei sen takia, että tuli kutsu, vaan sen takia, koska koko prosessi on aivan naurettava. Se, mihin hänet on Suomessa pistetty, Timo Soini sanoi.

Hänen mukaansa seitsemän vuotta kestänyt oikeuskäsittely Raamattu-aiheisesta sosiaalisen median julkaisusta on ”häpeällistä koko syyttäjälaitokselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle”.

– Kaksi kertaa hänet on vapautettu, ja veronmaksajien rahoja on tähän myllyyn käytetty, Soini sanoi.

Ex-ministerin mukaan pitkä oikeusprosessi on jo itsessään muodostunut rangaistukseksi. Päivi Räsänen ilmaisi oman vakaumuksensa, joka eroaa monien muiden näkemyksestä.

– Niin siitä on seurannut jatkuva rangaistus, että tätä sinä et voi puhua. Ei se riitä, että olen eri mieltä kanssasi, vaan että sinä olet rikollinen. Sinua pitää syyttää tästä. Tämä on se väärä asia, Timo Soini totesi.

Hän ihmetteli, että kutsusta Yhdysvaltoihin matkustaneen Räsäsen kuulemista on arvosteltu muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylellä ja Iltalehdessä. Paheksuntaa esitti lisäksi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja.

Arvostelijoiden mukaan Päivi Räsänen otettiin mukaan pelimerkiksi Yhdysvaltain nykyhallinnon Eurooppa-vastaisessa retoriikassa.

– Tämä on ikävä huomautus siitä, että kansan valitsema edustaja voi jostain tviitistä tai vuonna 2004 tehdystä kirjasesta olla syytteessä. Ja siitä luterilainen piispa on häränsavuilla. Ei oikeuslaitos ole tuollaista varten. Vähän toleranssia, Timo Soini sanoi.

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)