Timo Soini Ylellä: Päivi Räsäsen oikeusprosessi on häpeällinen

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) osallistui kuluvalla viikolla Yhdysvaltain kongressin kuulemiseen.

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja, republikaanien Jim Jordan kuvaili Räsäsen tapausta sensuuriksi, jota hänen mukaansa ”eurooppalaiset haluavat globaalisti”.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, ex-ulkoministeri Timo Soini kommentoi tapausta Ylen aamussa. Hän kertoi katsoneensa läpi koko kolmetuntisen kuulemisen.

– Tietenkään Päivi Räsäsen ei pitäisi olla tuolla kuulemisessa. Ei sen takia, että tuli kutsu, vaan sen takia, koska koko prosessi on aivan naurettava. Se, mihin hänet on Suomessa pistetty, Timo Soini sanoi.

Hänen mukaansa seitsemän vuotta kestänyt oikeuskäsittely Raamattu-aiheisesta sosiaalisen median julkaisusta on ”häpeällistä koko syyttäjälaitokselle ja suomalaiselle yhteiskunnalle”.

– Kaksi kertaa hänet on vapautettu, ja veronmaksajien rahoja on tähän myllyyn käytetty, Soini sanoi.

Ex-ministerin mukaan pitkä oikeusprosessi on jo itsessään muodostunut rangaistukseksi. Päivi Räsänen ilmaisi oman vakaumuksensa, joka eroaa monien muiden näkemyksestä.

– Niin siitä on seurannut jatkuva rangaistus, että tätä sinä et voi puhua. Ei se riitä, että olen eri mieltä kanssasi, vaan että sinä olet rikollinen. Sinua pitää syyttää tästä. Tämä on se väärä asia, Timo Soini totesi.

Hän ihmetteli, että kutsusta Yhdysvaltoihin matkustaneen Räsäsen kuulemista on arvosteltu muun muassa Helsingin Sanomissa, Ylellä ja Iltalehdessä. Paheksuntaa esitti lisäksi Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja.

Arvostelijoiden mukaan Päivi Räsänen otettiin mukaan pelimerkiksi Yhdysvaltain nykyhallinnon Eurooppa-vastaisessa retoriikassa.

– Tämä on ikävä huomautus siitä, että kansan valitsema edustaja voi jostain tviitistä tai vuonna 2004 tehdystä kirjasesta olla syytteessä. Ja siitä luterilainen piispa on häränsavuilla. Ei oikeuslaitos ole tuollaista varten. Vähän toleranssia, Timo Soini sanoi.

“Speech that is lawful today can become criminalized tomorrow.” WATCH Dr. @PaiviRasanen, a Finnish member of Parliament, describe how a peaceful, faith based tweet resulted in 13+ hours of interrogations and criminal-hate speech charges. pic.twitter.com/iFEVE5I4Yj — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) February 4, 2026