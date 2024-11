Timo Heinonen Kimmo Kiljuselle: Olisiko syytä tehdä itse johtopäätöksiä?

Kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) jatko eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana on asetettu kyseenalaiseksi.

Kiljunen sanoi Pikkuparlamentissa vierailulla olleelle, suomenvenäläisiä tukevalle Aleksanterinliitolle lokakuussa, että itäraja pitäisi avata.

Lisäksi Kiljunen arvosteli suomalaisen median toimintaa [Vladimir] ”Putinin auttamisesta”. Lakiesitystä venäläisten kiinteistökauppojen kieltämisestä Kiljunen taas luonnehti ”suorastaan rasistiseksi luonteeltaan”.

Tänään Kiljusen kommenttien noustua julkisuuteen, Kiljunen lähetti anteeksipyynnön ja sanoi, että kyse oli ”yksityisajattelusta” eivätkä hänen kommenttinsa edusta ulkoasianvaliokunnan kantoja.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kyseenalaistaa selityksen.

– Mitä ihmettä Kimmo Kiljunen? Sinä nimenomaan haastattelussa esiinnyt ja useamman kerran alleviivaat olevasi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana, Heinonen sanoo X:ssä.

Tilaisuudesta tallennetulla YouTube-videolla Kiljunen mainitsee puheenvuoronsa aluksi useampaan kertaan roolinsa eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa. Verkkouutiset ehti katsella videon kokonaan, mutta sen tila on nyt muutettu yksityiseksi.

– Olisiko syytä sinun itse tehdä nyt johtopäätöksiä, Heinonen kysyy.

Heinonen tiedustelee myös SDP:n puheenjohtajalta Antti Lindtmanilta, mikä on demarien virallinen linja. Lindtman sekä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kiirehtivät tänään eduskunnassa irtisanoutumaan Kiljusen puheista.

Helsingin Sanomien mukaan SDP:n eduskuntaryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan torstaina.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) sanoi aiemmin Verkkouutisille, että Kiljusen puheet ovat täysin vastoin Suomen linjaa ja haitallisia Suomelle.

Vikman muistutti, että ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta on perinteisesti odotettu hyvää harkintaa ulko- ja turvallisuuspoliittisten lausuntojen punnitsemisessa.

– Kysyn, hyväksyykö SDP jälleen kerran tämän toiminnan ja siunaako se jälleen kerran ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta asemassaan asiattomat kommentit, jotka ovat vastoin Suomen linjaa, Vikman totesi.

Heinosen mukaan ulkoasiainvaliokunnan olisi syytä kuunnella Aleksanterinliiton tilaisuuden haastattelu ja arvioida sen jälkeen tilannetta.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti pitää Kiljusen puheita uskomattomina.

– Venäjän aiheuttaman turvallisuusuhan aikana UaV:n pj. Kimmo Kiljunen haukkuu Suomen lait rasistisiksi? Uskomatonta, Sammallahti kommentoi.

Sammallahden mielestä Kiljunen nakertaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta.

Videolla Kiljunen sanoo, että rajan piti olla väliaikaisesti kiinni, mutta se on ollut jo vuoden. Kyseessä on Kiljusen mukaan ”ihmisoikeusloukkaus” esimerkiksi heitä kohtaan, joilla on sukulaisia Venäjällä. Kiljunen mainitsi puheenvuorossaan myös oman venäläistaustaisen vaimonsa.

Kiljusen mukaan rajaturvallisuuslain tarkoituksena oli, että itäraja avataan.

– Uskallan sanoa julkisesti, meillä on [tiedustelu]tietoa, että Venäjän puolelta on valmius hybridioperaatiota käynnistää, Kiljunen sanoi mahdollisesta rajan avaamisesta.

– Pitäisi pistemäisesti kokeilla ja katsoa mitä tapahtuu, meillä on varaa Suomena se tehdä, Kiljunen jatkoi ja syytti hallitusta siitä, että heillä on intresseissä pitää raja kiinni.

– Me palvellaan Kremlin tahtoa, kun pidetään se raja kiinni.

Kiljusen mielestä raja-asiasta ei osata puhua Suomessa.

– Vaihdetaan tuo hallitus ja sitten ruvetaan miettimään, Kiljunen sanoi ja mainitsi erikseen perussuomalaiset.

Tilaisuudessa Aleksanterinliiton edustaja kysyi Kiljusen kommenttia myös siihen, miksi suomenvenäläisistä ei kirjoiteta positiivisia juttuja mediassa.

– Suomen media oikein auttaa Putinia, just sitä mitä Putin haluaa, Kiljunen kommentoi videolla haastattelijalle.

Mitä ihmettä? ⁦@kimmokiljunen⁩ sinä nimeomaan haastattelussa esiinnyt ja useamman kerran alleviivaat olevasi ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana tässä haastattelussa. Olisiko syytä sinun itse tehdä nyt johtopäätöksiä. ⁦@Demarit⁩ https://t.co/c3ZVBeS6xY — Timo Heinonen (@timoheinonen) November 28, 2024