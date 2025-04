Petteri Orpo: Kyse on veronmaksajien rahoista

– Nyt tuntuu tiedättekö siltä, että sunnuntaina vaalit voittaa kokoomus!, Petteri Orpo huudattaa yleisöä lauantaiaamuna Espoon Leppävaarassa.

Kokoomusjohtaja tekee viimeistä puhekierrostaan ennen kunta- ja aluevaalien sunnuntain vaalipäivää. Hänen mukaansa tunnelma on nousujohteinen ja välittynyt viesti on, että nämä vaalit on voitettava.

– Me emme anna punavihreille, emme demareille, emme kaupunkien, ei kuntien, ei hyvinvointialueiden avaimia. Ne pitää pysyä tiukasti kokoomuksen käsissä, sillä viime kädessä on kyse veronmaksajien rahoista. Siitä, miten ne tehokkaimmalla mahdollisella tavalla käytetään ihmisten palveluiden järjestämiseen ja Suomen turvallisuuden takaamiseen.

– Ei turvallisuus, ei hyvinvointi, ei mikään voi perustua velkaan ja veroihin, mikä on demareiden lääke. Sen pitää perustua suomalaiseen työhön ja yrittämiseen.

Petteri Orpon mukaan toinen tärkeä viesti on olla myönteisiä.

– Te olette kuulleet näitä vaalikeskusteluja – jos niitä keskusteluiksi voi kutsua, näitä tuokioita – niin ilma on sakeana pelottelua. Että suomalaiset terveyspalvelut olisivat romahtamassa, mistään ei tule mitään, luovutetaan kaikki…

– Eihän maan asioita sillä tavalla hoideta, Orpo tyrmää.

Puoluejohtajan mukaan kokoomus kantaa vastuuta ja tekee ratkaisuja vaikeana aikana. Vaihtoehto on ”se punainen, se demareiden vaihtoehto”.

– Me kannamme vastuuta Suomen turvallisuudesta. Teemme ratkaisuja puolustuksen vahvistamiseksi. Teemme vaikeita reformeja työmarkkinoille, sosiaaliturvaan, verotukseen, luvitukseen. Me karsimme byrokratiaa, jotta Suomi pistetään kuntoon.

– Ja kun tuo kaamea Vladimir Putinin sota saadaan loppumaan ja kasvu lähtee liikkeelle, niin olemme valmiina ja talous lähtee nousuun.

Petteri Orpo kertoo viikon ehkä pysäyttävimmän hetkensä olleen vaalitentissä, jossa kysyttiin, onko oikeudenmukaista että työkykyinen ihminen elää pysyvästi sosiaaliturvalla.

– Onko se oikeudenmukaista muita kohtaan? Niin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei osaa vastata tähän! Siinä on kokoomuksen ja SDP:n ero. Meidän mielestämme hyvinvointi perustuu työhön ja yrittämiseen, ja siihen että työikäinen ja työkykyinen ihminen käy töissä, Orpo toteaa.

– Kun demarit nyt ovat niin huolissaan palkansaajien verotuksesta, niin se on se vilahdus ennen vaaleja… Sen 25 vuoden aikana minkä olen ollut politiikassa demarit eivät ole kertaakaan esittäneet minkään veron keventämistä. Se on se iso ero. Me pyrimme aina minimoimaan verotaakan ihmisille.