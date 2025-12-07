”Tilanne on kireä” – Suomen Nato-tukikohta torjuisi yllätysiskua

Ruotsissa valmistaudutaan johtamaan uutta Rovaniemelle sijoitettavaa Nato-esikuntaa, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Forward land forces (FLF)-joukkojen tarkoitus on toimia pelotteena Venäjää vastaan. Joukot tulevat koostumaan useiden maiden yksiköistä, jotka harjoittelisivat ja varastoisivat varusteitaan Lapissa. Sotilaat pitäisivät majaa Ruotsin Bodenissa sijaitsevassa tukikohdassa, ja Ruotsi johtaisi sotilasyksikköä Rovaniemeltä käsin.

Virallisesti yksikkö on tarkoitus perustaa alkuvuodesta 2026.

Ruotsin maavoimien komentajan Jonny Lindfors tarkentaa, että Rovaniemen esikunta vastaisi muun muassa joukkojen polttoaine- ja materiaalivarastoista ja muusta logistiikasta sekä operatiivisesta suunnittelusta. Konfliktitilanteessa varsinaiset joukot siirtyisivät Ruotsin puolelta Suomeen puolustamaan itärajaa.

– Tämän yksikön tavoite on ehkäistä Venäjää iskemästä liittokuntaa, ja erityisesti Suomea vastaan, ja meillä tulee olemaan tarpeeksi korkea valmiustaso mahdollisiin uhkakuviin vastataksemme, tiivistää Ruotsin armeijan operaatiopäällikkö Mathias Wallin.

Kuluneella viikolla Nato-maiden maavoimien komentajat kokoontuivat Ruotsin Kiirunaan käsittelemään, miten uusi joukko tulee selviytymään sille asetetuista tehtävistä. Tähän kuuluu myös se, kuinka nopeasti joukot saadaan tositilanteessa Suomeen.

Suomen maavoimien komentajan, kenraaliluutnantti Pasi Välimäen mukaan Nato-maiden on päästävä yhteisymmärrykseen joukkojen sijoittamisesta.

– Tässä yhteydessä Boden ei ole kovin kaukana, Välimäki huomauttaa.

Myös Lindfors painottaa, että Bodenissa olevat joukot saataisiin tarvittaessa nopeasti Suomeen. Mahdollinen Venäjän hyökkäys ei tapahtuisi ilman ennakkovaroitusta.

Tähän mennessä kaikki pohjoismaat, Iso-Britannia, Italia ja Ranska ovat ilmoittaneet osallistuvansa uusiin FLF-joukkoihin. Toistaiseksi on kuitenkin epävarmaa, missä muodossa maat osallistuvat.

Hieman yllättäen Nato-lähteet kertovat myös Turkin ilmaisseen kiinnostuksensa osallistumiseen.

SVT:n haastattelussa Jääkäriprikaatin komentaja Marko Kivelä toteaa, että Länsi-Euroopan ja Venäjän välillä vallitsee nyt kylmän sodan uusi muoto. Itärajan toisella puolella rakennetaan uutta infrastruktuuria ja kasvatetaan prikaateista divisioonia.

– He [venäläiset] ovat valmiita muuttamaan valmiuttaan ja vahvistamaan voimiansa tulevaisuudessa, myös Suomen vastaisella rajalla, Kivelä varoittaa.

– Tilanne täällä on kireä.