Verkkouutiset

,

Tiktok-ilmiö tyhjensi kauppojen pakastealtaat

Valmistaja lupaa reagoida lisääntyneeseen kysyntään.
Tuotteita kaupan pakastealtailla. Arkistokuva. LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Tuotteita kaupan pakastealtailla. Arkistokuva. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sosiaalisen median palvelu Tiktokissa levinnyt ilmiö johti kauppojen pakastealtaiden tyhjenemiseen. Asiasta kertoo perunatuotteiden valmistaja Pohjolan peruna tiedotteessa.

Some-ilmiön myötä wokkiperunoiden kysyntä on kasvanut äkillisesti. Suosio liittyy siihen, että Tiktok-palvelussa on levinnyt videoita, joissa on ylistetty wokkiperunoiden välähiilihydraattisuutta ja terveellisyyttä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Äkillisesti noussut suosio on havaittu myös K-citymarketeissa. Tilanne on johtanut pakastealtaiden nopeaan tyhjenemiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Perunatuotteiden valmistajat ovat luvanneet reagoida kasvaneeseen kysyntään lisäämällä wokkiperunoiden tuotantoa.

Tiktok-palvelussa nousseet villitykset ovat näkyneet myös muiden tuotteiden kysynnän kasvuna. Verkkouutisten tietojen mukaan Tiktokissa levinneet videot ovat lisänneet voimakkaasti esimerkiksi yksittäisten valmiskeittojen kysyntää, mikä on näkynyt tuotteiden saatavuusongelmina.

VU-selvitys: Koulujen ”turvaruoka” on uusi ilmiö – näin sitä saa pk-seudulla
Pääkaupunkiseudun kouluissa jo kymmenet lapset syövät oman turvaruokalistansa mukaan.
Talsa: Näin halvalla kahvipaketin voi saada
Halpa kahvi ei ole automaattisesti vastuutonta, mutta sen alkuperästä kannattaa ottaa selvää, sanoo asiantuntija.
Helsinki karsii koulujen liharuoat 15 prosenttiin – ”Lähikaupasta haetaan muuta”
Uuden linjauksen mukaan kouluissa on liharuokaa enää kerran tai kaksi viikossa.
Mainos