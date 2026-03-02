Tiktok-ilmiö tyhjensi kauppojen pakastealtaat

Sosiaalisen median palvelu Tiktokissa levinnyt ilmiö johti kauppojen pakastealtaiden tyhjenemiseen. Asiasta kertoo perunatuotteiden valmistaja Pohjolan peruna tiedotteessa.
Some-ilmiön myötä wokkiperunoiden kysyntä on kasvanut äkillisesti. Suosio liittyy siihen, että Tiktok-palvelussa on levinnyt videoita, joissa on ylistetty wokkiperunoiden välähiilihydraattisuutta ja terveellisyyttä.
Äkillisesti noussut suosio on havaittu myös K-citymarketeissa. Tilanne on johtanut pakastealtaiden nopeaan tyhjenemiseen.
Perunatuotteiden valmistajat ovat luvanneet reagoida kasvaneeseen kysyntään lisäämällä wokkiperunoiden tuotantoa.
Tiktok-palvelussa nousseet villitykset ovat näkyneet myös muiden tuotteiden kysynnän kasvuna. Verkkouutisten tietojen mukaan Tiktokissa levinneet videot ovat lisänneet voimakkaasti esimerkiksi yksittäisten valmiskeittojen kysyntää, mikä on näkynyt tuotteiden saatavuusongelmina.