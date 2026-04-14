Suomalaiset ovat jo tottuneet kalliiseen kahviin, kertoo kysely

Alle viiden euroa kahvia tavoittelee enää reilusti alle puolet suomalaisista, ja erityisesti nuoret ovat valmiita maksamaan enemmän.

Suodatinpusseja valmistava kotimainen yhtiö Fredman selvitti, miten kahvin hinta vaikuttaa suomalaisten kahvitottumuksiin ja kuinka asenteet ovat muuttuneet vuoden takaisesta. Kaikissa ikäryhmissä halukkuus maksaa kahvista enemmän kuin vuosi sitten kohosi 5–10 prosenttiyksiköllä.

Selkeintä maksuhalukkuuden nousu oli 18–24-vuotiailla. Kaikista vastaajista 77 prosenttia juo haluamansa määrän kahvia maksoi mitä maksoi. Vaikka suodatinkahvi on suosituin kahvijuoma, vain kolmannes tiesi sen olevan kolesteroliystävällisempää kuin pannu- tai kapselikahvi. Maaliskuussa 2026 teetettyyn kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Heistä 850 eli 85 prosenttia oli kahvinjuojia.

Liki kymmentä euroa hipova kahvipaketin hinta on ollut suomalaisten todellisuutta jo yli vuoden. Kahvikansa ei kuitenkaan hevillä tapojaan muuta. Kolme neljäsosaa suomalaisista juo edelleen juuri sen verran kahvia kuin mieli tekee, hinnasta riippumatta. Tulos on liki identtinen viime vuonna tehtyyn vastaavaan kyselyyn verrattuna.

– Kahvi kuuluu suomalaisten arkeen ja juhlaan. Kahvikulttuurimme ei edelleenkään ole uhattuna. Suurin muutos vuodentakaiseen oli hienoinen nousu halukkuudessa maksaa kahvista enemmän. Näyttää siltä, että olemme sopeutuneet korkeimpiin hintoihin, Fredmanin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sara Hokkanen kertoo tiedotteessa.

Nuorille, 18–24-vuotiaille, sopivin kahvipaketin hinta oli 5–7 euroa (59 % vastaajista). Sen sijaan yli 55-vuotiaista alle viiden euron kahvia havitteli liki puolet kyselyyn vastanneista.

– Nuorilla ei välttämättä ole muistikuvaa halvan kahvin ajoista, eivätkä he ehkä siksi osaa sitä kaivata. Vanhemmissa ikäluokissa kallistunut kahvi herättää suuria tunteita, Hokkanen sanoo.

Tarjouskahvi saa väen liikkeelle. Hieman yli puolet suomalaisista (56 %) kertoo ostavansa vain tarjouskahvia. Kolmannes kertoo tekevänsä niin ainakin osittain. Seitsemää prosenttia eivät tarjoukset hetkauta suuntaan toi toiseen.

– Kaupan sisäänheittotuotteena kahvi toiminee Suomessa paremmin kuin muualla maailmassa. Kyselymme mukaan tarjouskahvi saa liikkeelle niin nuoret kuin vanhemmatkin kuluttajat, Hokkanen kertoo.

Tarjouksesta haetaan ensisijaisesti omaa kahvisuosikkia. Suomalaiset ovat merkkiuskollisia kahvinjuojia. Vain reilu kymmenen prosenttia on vaihtanut suosikkikahvimerkkinsä kahvin kallistumisen myötä halvempaan.