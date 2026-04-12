MTV: Tämä Snapchat-ominaisuus altistaa lapset rikollisuudelle

Lasten vanhemmat tai huoltajat eivät usein ole tietoisia siitä, että Snapchat-sovelluksessa löytyvä karttaominaisuus altistaa lapsia ja nuoria rikollisuudelle, kertoo MTV.

– Sovelluksen kartta näyttää reaaliaikaisesti käyttäjien sijainnin tämän kontakteille. Se altistaa todella monentyyppiselle rikollisuudelle, kertoo sosiaalisen median tutkija Suvi Uski Someturvasta.

Uskin mukaan suurin osa rikoksista Snapchatissa tapahtuu niin, että lapsi tai nuori tallentaa kaverin kaverin numeron, jolla pääsee niin sanotusti piireihin.

– Sen jälkeen nämä käyttäjät saavat tietoon lapsen sijainnin ja alkavat laittaa kiristysviestejä, kuten että ”odotamme sinua koulusi ulkopuolella” tai ”tiedän, missä asut”. Näillä viesteillä he saavat houkuteltua lapsia rikoksiin.

Uski myös kertoo, että erityisesti Ruotsissa nimenomaan Snapchattia käytetään jengeihin värväämisessä.

Uskin mukaan Ruotsissa on havaittu, että lapset eivät välttämättä edes halua rikollisjengiin mukaan, mutta kiristämällä heitä Snapchat-viesteillä saadaan heidät tekemään rikoksia.

Useassa maassa käyttöön otettu alle 15-vuotiaiden somekielto puhututtaa tällä hetkellä myös Suomessa.