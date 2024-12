Lähes 20000 sotilasta on karannut Venäjän eteläisestä sotilaspiiristä

Yhteensä lähes 20 000 sotilasta on poistunut luvattomasti yksiköstään Venäjän armeijan eteläisessä sotilaspiirissä Venäjän aloitettua täysimittainen hyökkäys Ukrainaan, ilmenee vuodetuista asiakirjoista.

Verkkoon vuodettu taulukko paljastaa eteläisen sotilaspiirin luvattomasti poistuneiden sotilaiden nimet sekä sotilasarvot. Taulukossa on tietoja 19 210 luvattomasti poistuneesta sotilaasta.

Asiasta kertoo ukrainalainen Militarnyi-sivusto.

Lisäksi taulukossa on tietoja yli kuudesta tuhannesta sotilaasta, jotka on joko saatu kiinni tai löydetty katoamisen jälkeen.

Suurin osa kadonneiksi listatuista sotilaista on sotilasarvoltaan sotamiehiä tai aliupseereita. Joukossa on kuitenkin myös upseereita. Lähes kaksi kolmasosaa kadonneiksi ilmoitetuista on mobilisoituja sotilaita.

Militarnyi-sivusto kertoo, että listan jakaneen Telegram-kanavan mukaan yli puolet kadonneiksi ilmoitetuista sotilaista kuului miehitetyillä alueilla perustettuihin joukkoihin.

Vuodetussa taulukossa on mukana vain virallisesti kadonneiksi ilmoitetut. Telegram-kanavan mukaan karanneiden todellinen määrä saattaa olla huomattavasti suurempi, sillä komentajat eivät ilmoita kaikkia luvattomasti poistuneita.