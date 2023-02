Tietääkö Vladimir Putin, mitä rintamalla tapahtuu? Diktaattori ylentää surkeimpia kenraalejaan

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tiedetään puuttuneen toistuvasti henkilökohtaisesti joukkojen johtamiseen Ukrainassa. Presidentti on myös kierrättänyt Venäjän joukkoja johtavia kenraaleja antaumuksella. Valinnat ihmetyttävät asiantuntijoita. Viime aikoina on jopa esitetty epäilyksiä siitä, tietääkö Putin, mitä rintamalla todella tapahtuu.

Ukrainan sodan kommentaattorina tunnetuksi tullut Center for Naval Analyses -ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman toteaa Venäjän johdon epäpätevyyden avittaneen merkittävästi puolustajaa sodassa. Hän nostaa esimerkiksi sodan alussa yritetyt riskialttiit iskut Kiovaan ja valtavat virhearviot ukrainalaisten vastarinnan tasosta.

Kofman sanoo Geopolitics Decanted -podcastin haastattelussa Moskovalla olevan myös nähtävästi täysin epärealistiset odotukset siitä, mitä Venäjän asevoimat voivat saavuttaa kaikkien tappioiden jälkeen.

Kofman huomauttaa erikoisista kenraaliratkaisuista. Hänen mukaansa Putin on siirtänyt parhaat kenraalinsa pois sodan johdosta. Rintamalla mokailleet upseerit ovat puolestaan saanet ylennyksiä.

Asiantuntija mainitsee esimerkkeinä Ukrainan sotaa hetken johtaneen Sergei Surovikinin ja laskuvarjojoukkojen komentaja Mihail Tseplinskin. Surovikin oli Kofmanin mukaan ”perillä asioista”. Hänen aikanaan Venäjä vetäytyi puolustuskannalle ja alkoi rakentaa pohjaa tulevia operaatioita varten. Vladimir Putin korvasi kuitenkin Surovikinin Venäjän yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovilla. Pian alkoivat uudet hyökkäykset, joissa Venäjä on kokenut kovia tappioita. Kiitosta hyvistä suorituksistaan sodassa saanut Tseplinski taas tiettävästi syrjäytettiin tammikuun lopulla tehtävästään Ukrainassa. Toistaiseksi on epäselvää, missä roolissa kenraali tällä hetkellä toimii. Virallisesti hän johtaa yhä laskuvarjojoukkoja.

Esimerkiksi Lymanin tappiosta Ukrainassa syytetty ja kovaa arvostelua omiltaankin saanut kenraali Aleksander Lapin taas nostettiin Venäjän Keskisen sotilaspiirin komentajan paikalta Venäjän maavoimien esikuntapäälliköksi.

– Parhaan väen pitäminen johdossa vakauttaisi tilannetta. Heidät on kuitenkin alennettu ja johtoon on pantu ne, jotka eivät selvästikään tiedä, mitä he tekevät, Michael Kofman summaa.

– Rehellisesti sanottuna uskon [Venäjän puolustusministeri Sergei] Shoigun ja Gerasimovin olevan joko harhaisia tai erittäin hyviä valehtelijoita. En tiedä, kumpi on totta, hän päivittelee.

Kofmanin mukaan Valeri Gerasimov on myös tuonut mukanaan Ukrainan sodan johtoon kenraalien Aleksei Kimin ja Andrei Serdjukovin kaltaisia lähipiiriläisiään.

– Ei millään pahalla, mutta monet heistä ovat Gerasimovin tapaan vaareja, vanhoja kenraaleja, jotka eivät ole nähneet sotaa pitkiin aikoihin.

Chicagon yliopiston professori ja Venäjä-asiantuntija Konstantin Sonin ihmetteli hiljattain samaa ilmiötä. Soninin mukaan Vladimir Putinin kohtaloksi voi vielä koitua se, ettei hän pysty hankkiutumaan eroon mokailevista alaisistaan.

Sonin huomautti Putinin ylentäneen viime viikolla Vuhledarin katastrofista vastanneen kenraali Rustam Muradovin Venäjän Itäisen sotilaspiirin komentajaksi. Professori kummasteli myös Gerasimovin nostamista sodan johtoon. Kenraalilla oli tiettävästi suuri rooli täysin epärealistisiksi osoittautuneiden alkuperäisten sotasuunnitelmien laatimisessa. Juuri Gerasimovin henkilökohtaisten vakuutusten Venäjän armeijan kyvyistä ja arvioiden ukrainalaisten heikkouksista kerrotaan olleen avainroolissa Kiovan rintaman katastrofiin johtaneen suunnitelman synnyssä.

Muradov and Nikiforov were both promoted to Colonel General as well as Oleg Makarevich, which seems to confirm he was appointed commander of the VDV. Alexander Romanchuk was also promoted to Colonel General. 2/https://t.co/RJoMbKFzPXhttps://t.co/uz2iMKIeKp pic.twitter.com/Oix2NYkaQg

— Rob Lee (@RALee85) February 20, 2023