Rökäletappio paljasti Vladimir Putinia piinaavan ongelman – ”Koituu vielä hänen kohtalokseen”

Chicagon yliopiston professori Konstantin Soninin mukaan Venäjän asevoimien katastrofaaliset menetykset Itä-Ukrainan Vuhledarissa paljastavat Venäjän diktaattori Vladimir Putinia piinaavan ongelman, josta hän tulee kärsimään loppuun asti. Sonin huomauttaa, että Putin on kykenemätön hankkiutumaan eroon alaisistaan silloinkin, kun he osoittautuvat totaalisen epäpäteviksi.

– Juuri tänään hän siirsi Vuhledarin katastrofista vastanneen kenraali [Rustam] Muradovin Itäisen sotilaspiirin komentajaksi, professori päivittelee Twitterissä.

Mediassa rakastetaan Venäjä-asiantuntijan mukaan spekuloida, kuinka Putin rankaisee yhtä jos toista ministeriä tai kenraalia. Totuus on kuitenkin se, että sama porukka pyörii vuodesta toiseen Kremlin vastuupaikoilla.

– Sama idiootti-kenraali [Valeri] Gerasimov on taas johtamassa armeijaa, hän jatkaa.

Vladimir Putin määräsi hiljattain asevoimien yleisesikuntapäällikkö Gerasimovin komentamaan Venäjän joukkoja Ukrainassa.

Konstantin Soninin mukaan Venäjällä vallitsee kestävä myytti johtajan luottamuksen pettämisen takia annetuista rangaistuksista, mutta todellisuudessa juuri ketään ei rangaista. Hän huomauttaa, ettei joitakin Putinin ministereitä näy missään, mutta silti presidentti ei myöskään pysty erottamaan heitä.

– Ja myytti vain jatkaa elämäänsä, Sonin toteaa.

– Käyttääkseni ”isoa” vertausta, Putin on uusi Hitler, ei uusi Stalin. Stalin pani lähipiirinsä ja poliittiset liittolaisensa uusiksi moneen kertaan. Vain harva alkuperäisistä lojalisteista selvisi. Hitler vain lähentyi varhaisten toveriensa kanssa loppua kohti. Tämä tulee vielä käymään Putinin kohtaloksi, professori arvioi.

LUE MYÖS:

Vladimir Putinin mukaan tuhoutuneella prikaatilla menee loistavasti – ”Ymmärtääkö hän, mitä tapahtuu?”



Media commentators love to speculate how Putin punishes this or that general or minister, but the fact is that he endlessly rotate the same group of individuals in positions of responsibility. The same idiot General Gerasimov is back in charge of the army. 2/4 pic.twitter.com/54ny7NpRw4

— Konstantin Sonin (@k_sonin) February 17, 2023