Tällainen sähkösopimus voi tuoda sinulle satojen eurojen säästön

Sähkösopimuksen valinnalla voi säästää jopa satoja euroja. Asia ilmenee Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) ja Energiaviraston tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten sähkön hinta muodostuu, millaisia sopimuksia kuluttajille on tarjolla ja millaisia ongelmia kuluttajat ovat kohdanneet sähkösopimusten kanssa.

Uusiutuvan energiantuotannon kasvu on lisännyt voimakkaasti sähkön hintavaihteluita. Vuonna 2022 alkanut Ukrainan sota aiheutti markkinoille äkillisiä shokkeja, jotka voimistivat hintavaihtelua entisestään.

Sähkön vähittäismarkkinalla kasvanut hintavaihtelu näkyy erityisesti pörssisähkösopimuksissa, mutta vaikuttaa myös muihin sähkösopimustyyppeihin ja markkinan yleiseen kehitykseen.

– Sähkökriisin jälkeen erot eri sopimuksien välillä ovat kasvaneet merkittävästi. Kuluttajien kannattaakin olla entistä tarkempia sähkösopimusta valitessaan. Itselle ja omalle käytölle sopivan sopimuksen avulla voi säästää jopa satoja euroja vuodessa, KKV:n tutkimusohjaaja Jan Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.

Pörssisähkö on usein halvin vaihtoehto

Sähkökriisin jälkeen pörssisähkösopimukset ovat olleet keskimäärin halvin vaihtoehto. Pörssisähkössä hinta kuitenkin vaihtelee paljon.

Sähkösopimusta valitessa kuluttajan on hyvä tietää, kuinka paljon pystyy ottamaan riskiä ja sietämään epävarmuutta sähkön hinnasta, ja kuinka paljon oma talous kestää hinnan nousua. Jos sähkön hinnan epävarmuus huolestuttaa tai hinnan nousu voisi aiheuttaa talousvaikeuksia, määräaikainen sopimus on usein parempi vaihtoehto, koska sen hinta pysyy vakaana.

Riskien lisäksi kannattaa pohtia, kuinka aktiivisesti haluaa seurata sähkömarkkinoita ja pystyykö ajoittamaan sähkönkulutusta halvoille hetkille.

Jos sopimustaan ei jaksa kilpailuttaa ja tarkistaa usein, on parempi välttää esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joiden hintaan kilpailuttamisella on suurin vaikutus. Jos markkinan tilanne on epävarma ja hinnat poikkeuksellisen korkealla, kannattaa välttää sitoutumista pitkään määräaikaiseen sopimukseen korkealla hinnalla.

– Ennen kuin mitään sähkösopimusta tekee, kannattaa selvittää minkälaisia hintavaihteluita sopimus sisältää, ja miten sopimuksen hinta ja muut sopimusehdot voivat muuttua. Jos sopimuksen sisältöä ei ymmärrä, sitä ei kannata valita, Energiaviraston ekonomisti Jonatan Kanervo sanoo.

Houkuttelevalta kuulostava tarjous ei aina ole sitä

KKV:n kuluttajaneuvonta ja kuluttaja-asiamies saavat vuosittain satoja sähköön liittyviä yhteydenottoja. Yhteydenottojen määrä kasvoi merkittävästi sähkökriisin aikana.

Tutkimuksen perusteella selvästi yleisimmät ongelmat liittyvät tilanteisiin, joissa kuluttaja vaihtaa sähkösopimusta tai sähköntoimittajaa.

Sähkösopimus on monimutkainen tuote ja se kannattaa tehdä harkiten. Sähkösopimusten myyntitavoista ongelmia kuluttajille aiheuttavat etenkin puhelin- ja niin sanottu ständimyynti. Ongelmien selvittelyn vaikeutta lisää mahdollinen huonosti toimiva asiakaspalvelu.

– Sähkösopimusta ei kannata tehdä lennosta. Vaikka tarjottu sopimus äkkiseltään kuulostaisi houkuttelevalta, on hyvä varata aikaa sille, että perehtyy rauhassa sopimuksen sisältöön ja ymmärtää, mihin sitoutuu, KKV:n johtava asiantuntija Katja Järvelä sanoo.

Sähkösopimusta vaihtavan kannattaa muistaa myös se, että sähkölaskun hinta ei muodostu pelkästään sähkön myynnistä. Lisäksi asiakas joutuu maksamaan sähkön siirrosta.

Sähkönsiirto muodostaa kuluttajan kannalta suuren osan sähkölaskusta. Erot siirtoyhtiöiden hinnoittelussa ovat suuria, ja siirtoalueiden rajat eivät aina noudata kuntarajoja. Siirtoyhtiötä ei voi kilpailuttaa. Sähkönsiirron hinnoittelu kannattaa ottaa kuitenkin huomioon jo muuttaessa.

