Tiesitkö? Raskausajan ruokavalio vaikuttaa kehoosi vielä synnytyksen jälkeen

Terveellinen ruokavalio raskausaikana tukee kehon koostumusta synnytyksen jälkeen, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan tutkimuksessa havaittiin, että ruokavalion hyvä ravitsemuksellinen laatu ja suositusten mukainen painonnousu raskausaikana olivat yhteydessä kehon rasvaprosentin pienenemiseen ensimmäisen vuoden aikana synnytyksen jälkeen.

Tutkimuksessa seurattiin 439 naista, joilla oli ylipainoa ennen raskautta. Osallistujat saivat satunnaistetusti kalaöljy- ja/tai probioottivalmisteita tai lumekapseleita alkuraskaudesta kuuteen kuukauteen synnytyksen jälkeen. Kehon koostumusta mitattiin tutkimuskäynneillä kahden vuoden ajan synnytyksen jälkeen ilman syrjäyttämiseen perustuvaa pletysmografiaa hyödyntävällä laitteella.

– Tuloksemme osoittivat, että kehon koostumus pysyy yleensä melko vakaana synnytyksen jälkeen. Ravitsemussuosituksia hyvin noudatteleva ruokavalio alkuraskaudessa ja suositusten mukainen painonnousu raskauden aikana lisäsivät todennäköisyyttä kehon rasvaprosentin pienenemiseen ensimmäisenä vuotena synnytyksen jälkeen, kertoo väitöskirjatutkija Ella Muhli tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että runsaampi proteiinin ja ravintokuidun saanti raskauden alkuvaiheessa olivat yhteydessä alhaisempaan kehon rasvaprosenttiin vuosi synnytyksen jälkeen. Sen sijaan kalaöljy- ja probioottilisät eivät vaikuttaneet kehon koostumukseen. Raskausdiabetekseen sairastuneilla naisilla havaittiin korkeampi kehon rasvaprosentti myös synnytyksen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset korostavat, että ravitsemusohjaukseen kannattaa panostaa jo raskauden alkuvaiheessa, jotta erityisesti diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän riskiryhmiin kuuluvien naisten painonhallintaa voidaan tukea synnytyksen jälkeen.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Obesity Science & Practice -lehdessä.