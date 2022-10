Tiedustelujohtajan mukaan venäläisille koittaa karu herätys

Tavalliset venäläiset laskevat yhä enemmän Ukrainaa vastaan tehdyn täysimittaisen hyökkäyksen kustannuksia ja näkevät yhä selvemmin ”kuinka huonosti ja väärin presidentti Vladimir Putin on arvioinut tilanteen, toteaa Britannian signaalitiedustelu GCHQ:n pääjohtaja Jeremy Fleming.

Fleming kutsuu Putinin päätöstä hyökätä Ukrainaan ”korkean riskin strategiaksi, jossa Venäjälle aiheutuvat kustannukset – ihmisissä ja kalustossa – ovat huikeat ja Venäjän väestö on alkanut ymmärtää tämän”.

– Tiedämme – ja kentällä olevat venäläiset komentajat tietävät – että heidän varusteensa ja sotatarvikkeensa ovat loppumassa. Venäjän joukot ovat uuvuksissa. Vankien käyttö vahvistuksina ja nyt kymmenien tuhansien kokemattomien sotilaiden mobilisointi kertovat epätoivoisesta tilanteesta, Fleming sanoo Financial Times -lehdelle.

– Sillä välin Venäjän väestö pakenee liikekannallepanoon liittyviä kutsuntoja ja tajuaa, että he eivät voi enää matkustaa. He tietävät, että heidän mahdollisuuksiaan käyttää nykyaikaista teknologiaa rajoitetaan rajusti. Ja he tuntevat hänen [Putin] valitsemansa sodan kauhistuttavien inhimillisten kustannusten laajuuden.

Riippumattoman venäläisen Levada Center -tutkimuslaitoksen kyselyn mukaan lähes puolet kyselyyn vastanneista venäläisistä on huolissaan mobilisaatiosta, vaikka tuki Venäjän sotilaallisille toimille on edelleen korkea. Kysely julkaistiin 1. syyskuuta.

Fleming puhui aiheesta sen jälkeen, kun Venäjä iski maanantaina ohjuksilla useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Putinin mukaan iskut olivat kosto viime lauantaina tapahtuneesta räjähdyksestä Kertsinsalmen sillalla, joka yhdistää Venäjän ja miehitetyn Krimin niemimaan toisiinsa.

