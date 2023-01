Tiedustelujohtaja: Näin kauan hyökkääjällä riittää ohjuksia

Venäjä tehnyt viime päivinä jälleen laajoja ohjusiskuja Ukrainan kaupunkeihin ja energialaitoksiin.

Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentajan, eversti Margo Grosbergin arvion mukaan hyökkääjällä on kykyä tehdä vastaavanlaisia iskuja jopa 6–9 kuukauden ajan.

Tiedustelukeskuksen tilannekatsauksesta kertoo yleisradioyhtiö ERR.

Hyökkääjä on Grosbergin mukaan käyttänyt sodan aikana puolet tai jopa kaksi kolmasosaa tarkkuusohjuksistaan. Venäjä on kuitenkin hänen mukaansa pystynyt jatkamaan ohjustuotantoaan. Esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana H-101-risteilyohjuksia on tiedustelun mukaan tehty 65 kappaletta.

– Se osoittaa, että Venäjälle virtaa edelleen jonkinlaisia korkean teknologian elementtejä, Grosberg totesi.

Hänen mukaansa on mahdollista on myös se, että Venäjä hankki tarvittavia osia ennakoivasti jo ennen hyökkäystä.

– Mutta tämä tarkoittaa, että tarkkuusammuksia voidaan yhä valmistaa, ja luultavasti hyvin pitkään.