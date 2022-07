Yhdysvaltain NATO-lähetystö ilmoittaa, että he ovat tietoisia Venäjän suunnitelmista Ukrainassa.

– Tiedämme Venäjän seuraavan liikkeen. Venäjä luo pohjaa miehittämänsä Ukrainan alueen liittämiselle itseensä, mikä loukkaa suoraan Ukrainan suvereniteettia, lähetystön Twitter-tilillä kirjoitetaan.

Venäjä on saanut Ukrainalta haltuunsa alueita maan itä- ja eteläosista ja ilmoittanut aikovansa liittää ne itseensä ”kansanäänestyksien” jälkeen. Yhdysvallat ilmoittaa, että mikäli Venäjä jatkaa liittämissuunnitelmiaan, niihin tullaan reagoimaan nopeasti ja voimakkaasti Yhdysvaltojen sekä sen liittolaisten toimesta.

We know Russia’s next move.

Russia is laying the groundwork to annex Ukrainian territory it is occupying, in direct violation of Ukraine’s sovereignty.

If Russia proceeds with its annexation plans, we will respond swiftly and severely in lockstep with our Allies and partners. pic.twitter.com/qkb1B4rQxX

— US Mission to NATO (@USNATO) July 26, 2022