New York Times: Joe Bidenin luovuttava ehdokkuudesta

The New York Timesin pääkirjoituksessa todetaan, että Joe Bidenin on luovuttava ehdokkuudesta, ja täten demokraattisen puolueen olisi nimettävä uusi ehdokas hänen tilalleen.

Näkemys on kirvonnut CNN:n järjestämän vaaliväittelyn jälkipyykkinä, jossa Biden esiintyi hämmentävän epäselvästi. Hänellä oli useaan otteeseen vaikeuksia saada sanottua lauseita loppuun. 81- vuotiaan presidentin esiintyminen on toki aiheuttanut huolta jo aiemminkin.

– Hän ei onnistunut vakuuttamaan yleisöä siitä, että hän täyttää virkaan vaadittavat vaatimukset. Hän ei onnistunut selkeästi osoittamaan, mitä hän saisi aikaan toisella kaudella. Hän ei onnistunut vastaamaan Trumpin provokaatioihin tai asettamaan häntä vastuuseen valheista, epäonnistumisista, tai kyseenalaistamaan hänen Yhdysvaltoihin ja maailmaan kohdistuvia vaarallisia suunnitelmia, pääkirjoituksessa arvioidaan.

Kirjoituksen mukaan republikaanien Donald Trump on osoittanut olevansa merkittävä uhka demokratialle. Häntä kuvaillaan epävakaaksi ja omaa etua tavoittelevaksi hahmoksi, joka ei ansaitse julkista luottamusta. Tähän uhkaan tulee lehden mukaan pystyä vastaamaan tehokkaasti, mutta Joe Biden ei vaaliväittelyn perusteella siihen kuitenkaan pysty.

– Bidenin on suoriutunut kaudellaan ihailtavasti. Hän on pystynyt ompelemaan kiinni Trumpin kauden aiheuttamia haavoja, mutta valitettavasti hän ei ole enää entisellään. Hän ei ole se sama mies, joka hän oli neljä vuotta sitten. Ei voida olettaa, että äänestäjät jättävät tämän tosiasian huomiotta, kirjoituksessa todetaan.

Lehden mukaan puolue ehtii vielä nimetä ehdokkaan, joka pystyy paremmin laittamaan Trumpille kampoihin, ja tarjoamaan Bidenia energisemmän, selkeämmän ja vakuuttavamman ulosannin.

– Puolueella ei ole mitään syytä vaarantaa maan vakautta ja turvallisuutta pakottamalla äänestäjiä valitsemaan Trumpin ja Bidenin puutteiden välillä. Luopuminen tässä vaiheessa olisi Bidenin kunniakkaan uran paras julkinen palvelus, kirjoituksessa linjataan.

Demokraatteihin kallellaan olevan lehden mukaan uuden ehdokkaan kutsuminen kampanjaan tässä vaiheessa on osoitus siitä, kuinka suuren vaaran Trump presidenttinä aiheuttaisi.

– Trumpin suunnitelmat ovat vahingollisia muun muassa Yhdysvaltain taloudelle ja ylikansallisille suhteille. Lisäksi Trump on kieltäytynyt lupaamasta, että hän hyväksyisi tappionsa. Sen sijaan hän toteuttaa samanlaista retoriikkaa, joka yllytti 6. tammikuuta tapahtuneeseen hyökkäykseen kongressia kohtaan.