Verkkouutiset

Tesla kuvituskuvassa. PIXABAY

Tesla koki kovan takaiskun

  • Julkaistu 02.01.2026 | 17:28
  • Päivitetty 02.01.2026 | 17:28
  • Autot, Sähköauto
Yritys menetti asemansa maailman suurimpana sähköautojen valmistajana.
Yhdysvaltalainen Tesla on menettänyt asemansa maailman suurimpana sähköautojen valmistajana. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Ykkössijan suurimpana sähköautojen valmistajana vei Teslan kiinalainen kilpailija BYD. Kiinalaisyritys ilmoitti torstaina myyneensä 2,26 miljoonaa sähköautoa, mikä on lähes 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Samaan aikaan Tesla raportoi vähentyneestä sähköautojen myynnistä. Tuoreiden tilastojen mukaan Teslan toimittamien sähköautojen määrä laski viime vuonna 1,6 miljoonaan.

Kiinalainen BYD onnistui päihittämään Teslan siitä huolimatta, ettei sen autoja ole myynnissä Yhdysvalloissa. Samaan aikaan Kiina on ollut Teslalle toiseksi suurin markkina-alue.

