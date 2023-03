– Terroristi-Venäjän toiminnan seuraukset poikkeavat vähän islamilaisen valtion aiheuttamista seurauksista, sanoo Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak.

Yermak kommentoi videota Marinkasta Donetskin alueen, jonka hyökkääjät pyyhkivät pois maan päältä.

– Marinka. Se on poissa. Nämä ovat terroristisen Venäjän toiminnan seurauksia. Ne eroavat vähän Islamilaisesta valtiosta, hän sanoi.

Yermakin mukaan Marinka oli ennen ”venäläisen maailman” tuloa kukoistava yhteisö.

– Miten venäläisten pitäisi maksaa Marinkasta ja muista Ukrainan kaupungeista? Heidän rikoksistaan ja murhistaan? Tuomioistuin. Rangaistussilmukka. Sotilaallinen tappio taistelukentällä. Eristäminen. Oikeudenmukainen versio Venäjän historiasta, mukaan lukien toisen maailmansodan historia. Korvaukset. Demilitarisointi. Hallituksen romahdus. Teemme tämän, Yermak luetteli Ukrinformin mukaan.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Andriy Kostin sanoi, että yli 20 maata on liittynyt pyrkimyksiin perustaa erityistuomioistuin Venäjän hyökkäysrikoksia varten Ukrainassa.

When I first saw these images, I thought they were too shocking to be real so I didn’t share them.

I was wrong. This is Marinka, #Ukraine. The once peaceful city was completely destroyed by Russians. Nobody lives there anymore. Looks like a scene from a post-apocalyptic movie. pic.twitter.com/cqStkmOD6v

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) March 5, 2023