Tere Sammallahti vasemmiston ehdotuksista: Vero sitä, vero tätä

Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) arvostelee vasemmisto-opposition tarvetta esittää jatkuvasti uusia veroja.
– Miljonäärivero, maastapoistumisvero, matkailuvero, solidaarisuusvero, terveysvero, verovero, uusi vero, vanha vero, vero sitä, vero tätä, Sammallahti luettelee viestipalvelu X:ssä.
Suomessa on jo nyt yksi Euroopan korkeimpia veroasteita. Siitä huolimatta etenkin vasemmistopuolueet esittävät ratkaisuksi veronkorotuksia julkisten menojen leikkausten sijaan.
– Jos suomalaiset eivät pian opi ratkomaan ongelmia muulla kuin lisäveroilla, niin se on game over [peli menetetty], Sammallahti tiivistää.
— Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) December 3, 2025