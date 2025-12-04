Verkkouutiset

Suomi on tunnettu korkeasta verotusasteestaan. Siitä huolimatta vasemmisto olisi valmis lisäämään verotusta. PIXABAY

Tere Sammallahti vasemmiston ehdotuksista: Vero sitä, vero tätä

  • Julkaistu 04.12.2025 | 09:18
  • Päivitetty 04.12.2025 | 09:18
  • Politiikka, Verotus
Kansanedustajan mukaan ongelmia ei ratkota lisäveroilla.
Kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) arvostelee vasemmisto-opposition tarvetta esittää jatkuvasti uusia veroja.

– Miljonäärivero, maastapoistumisvero, matkailuvero, solidaarisuusvero, terveysvero, verovero, uusi vero, vanha vero, vero sitä, vero tätä, Sammallahti luettelee viestipalvelu X:ssä.

Suomessa on jo nyt yksi Euroopan korkeimpia veroasteita. Siitä huolimatta etenkin vasemmistopuolueet esittävät ratkaisuksi veronkorotuksia julkisten menojen leikkausten sijaan.

– Jos suomalaiset eivät pian opi ratkomaan ongelmia muulla kuin lisäveroilla, niin se on game over [peli menetetty], Sammallahti tiivistää.

Uusimmat
