Tere Sammallahti: Minja Koskela pelaa venäläistä rulettia jäänmurtajakaupoilla

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pelaa ”venäläistä rulettia” kehottaessaan Suomea varautumaan Yhdysvaltojen kanssa tehtyjen jäänmurtajakauppojen peruuntumiseen. Näin kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti Facebook-sivuillaan.

Vasemmistoliiton Koskela sanoi Uutissuomalaiselle torstaina, että viime vuonna sovittujen jäänmurtajakauppojen peruuntumiseen pitää varautua. Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat kaupasta aiesopimuksen Valkoisessa talossa lokakuussa.

Suomen täytyy Koskelan mukaan ottaa huomioon se mahdollisuus, että Yhdysvallat menee presidentti Donald Trumpin johdolla suuntaan, jossa ”kaupat on syytä perua”. Hän on sittemmin sosiaalisessa mediassa tarkentanut, ettei ole esittänyt kauppojen perumista, vaan suunnitelmaa sen varalle, että perumista joudutaan pohtimaan.

Sammallahden mukaan Koskelan puheet ovat harkitsemattomia.

– Mitä jäänmurtajiin tulee, niin eduskuntapuolueen puheenjohtajalta on harkitsematonta julkisesti ehdottaa mitään sellaista, josta vaikkapa Venäjän vaikuttamiskoneisto saisi syyn levittää maailmalla valhetta Suomen varautumisesta jäänmurtajakauppojen perumiseen, kokoomusedustaja kirjoittaa Facebookissa.

– Jos USA:ssa tällainen viesti menisi läpi, niin vaarassa olisi 10 000 henkilötyövuoden ja n. 5,3 miljardin euron kauppasopimus. Koskela pelaa venäläistä rulettia tuhansien suomalaisten duunareiden ja kansantalouden tulevaisuudella vain muutaman poliittisen irtopisteen tähden, sitä minä en hyväksy.

Sammallahti toteaa kirjoituksensa lopuksi pitävänsä Trumpin ”toisinaan päätön töskäämistä kansainvälisessa politiikassa” turhauttavana.

– Ei USA silti mikään Venäjän kaltainen diktatuuri ole, joten jäitä hattuun ja fokus kotimaisen työllisyyden ja talouden tervehdyttämiseen, kansanedustaja kehottaa.