Tere Sammallahti haluaa palomuurin lapsia vaaniville radikaalisaarnaajille

Kokoomuksen kansanedustajan Tere Sammallahden mielestä uskontojen opetus on auditoitava kaikissa Suomen kouluissa.

Ilta-Sanomat uutisoi 30. syyskuuta 2023 imaami Walid Hammoudin opettaneen tunnustuksellisesti radikaalia islamin tulkintaa suomalaisissa oppilaitoksissa mahdollisesti jopa 25 vuoden ajan vuosina 1992–2017. Hänellä ei ollut muodollista pätevyyttä tehtävään.

– On suorastaan pöyristyttävää, että koulujärjestelmässämme on uskonnollisten ääriainesten mentäviä porsaanreikiä. Erityisen huolestuttavaa on, että Hammoud ja useat muut radikaalisaarnaajat ovat saaneet levittää kouluissamme islamismia lähes kolme vuosikymmentä, Sammallahti toteaa tiedotteessa.

Sammallahden mukaan Suomen ”lepsu ja sinisilmäinen linja” on uhka niin kouluikäisille nuorille kuin koko Suomen sisäiselle turvallisuudellekin. Sammallahti järkeilee, että asian lipsuminen viranhaltijoiden sormien välistä osoittaa viranomaisten olevan tietämättömiä ongelman laajuudesta.

– Jokaisen rehtorin tulisikin nyt kysyä itseltään, onko johtamansa koulun uskonnon opetus maallista ja muutenkin opetussuunnitelman mukaista? Tällaisen skandaalin myötä uskonnon opetuksen sisällöt tulisi auditoida maanlaajuisesti, jotta ääriajattelu saadaan varmasti kitkettyä koulujen oppitunneilta, Sammallahti jatkaa.

Sammallahden mukaan Suomen perustuslain takaama uskonnonvapaus ei muutenkaan toteudu nykyisessä kouluopetuksessa. Käytännössä uskontojen opetuksessa lapset eriytetään toisistaan vanhempiensa uskonnollisen suuntautumisen perusteella.

– Uskontokunnittain tapahtuva uskonnon opetus valitettavasti rakentaa ideologisia raja-aitoja lasten välille. Vanhakantaisesta uskonnon opetuksesta luopuminen ja siirtyminen yhteiseen elämänkatsomustiedon opetukseen yhdistäisi uutta sukupolvea. Samalla se toimisi palomuurina lapsia vaaniville radikaalisaarnaajille, Sammallahti päättää.

