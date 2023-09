Helsingin Malmilla sijaitsevan kerrostalon alakerrasta paljastui taannoin luvaton ja epävirallinen moskeija. Tila on kaavoitettu päiväkotikäyttöön. Moskeija on saanut rahoitusta Saudi-Arabiasta.

Ilta-Sanomien mukaan Malmilla toimivan moskeijan imaami Walid Hammoud on toiminut islamin tuntiopettajana Helsingin, Vantaan ja Espoon kouluissa 25 vuoden ajan.

Helsingin yliopiston Lähi-Idän tutkimuksen lehtori Marko Juntunen on seurannut Hammoudin toimintaa pitkään. Hänen mukaansa Hammoud on voimakkaasti verkostoitunut salafi-wahhabistiseen islamilaiseen lähetystyöhön.

Lehtorin mukaan moderneille salafisteille on olennaista nähdä kaikki islamin ulkopuolinen potentiaalisena vaaran tekijänä.

Juntunen on seurannut Hammoudin toimintaa niin suomenkielisessä, kuin arabiankielisessäkin mediassa.

– Hän esimerkiksi sanoo arabiankielisen Afaq-tv:n haastattelussa, että on olemassa vain yksi taivaallinen uskonto, ja se on islam. Se on aika ongelmallista sen kannalta, että koululaitoksemme tarkoituksena on kasvattaa kansalaisia moniarvoisessa yhteisössä elämiseen, Juntunen sanoo IS:lle.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kuvailee X-viestipalvelussa tilannetta absurdiksi.

– Onhan tämä nyt jo aivan absurdia, että Saudi-Arabian rahoittama jihadisti on vuosikymmenet saanut peruskoulustamme alustan opettaa fundamentalistista uskontulkintaa musliminuorille, Sammallahti kirjoittaa.

– Suomen naiiville sinisilmäisyydelle on kerta kaikkiaan tultava loppu, hän sanoo.

Onhan tämä nyt jo aivan absurdia, että Saudi-Arabian rahoittama jihadisti on vuosikymmenet saanut peruskoulustamme alustan opettaa fundamentalistista uskontulkintaa musliminuorille. Suomen naiiville sinisilmäisyydelle on kerta kaikkiaan tultava loppu.https://t.co/YbEboQD0zC — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) September 23, 2023

LUE MYÖS:

Luvattoman moskeijan johtaja MTV:lle: Sharia-laki sopii Suomeen mainiosti