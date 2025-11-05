Tere Sammallahti: Demareilla on eroa

Hallituksen esitys irtisanomisperusteen muuttamisesta oli tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa. Esityksen mukaan työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijasta.
Oppositio on nimennyt hallituksen esityksen ”potkulaiksi”. SDP:n kansanedustajat väittivät täysistunnossa esityksen johtavan irtisanomisiin ja työttömyyden kasvuun.
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoi, että hallituksen esitys ”ei ole mitään muuta kuin vallansiirto työnantajille ja kiusantekoa työntekijöille”.
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Tere Sammallahti (kok.) hämmästeli opposition väitteitä. Hänen mukaansa kyse on palkkaamisriskin keventämisestä eikä siitä, että yrittäjät nimenomaan nyt haluavat irtisanoa työntekijöitään.
Sammallahti kuvaili myöhemmin viestipalvelu X:ssä, mitä vasemmisto ajattelee eduskuntakeskustelun perusteella yrittämisestä.
– Perusta yritys, erota työntekijät, kerää verottomat osingot, Sammallahti kärjisti X:ssä.
Sammallahti totesi, että verrokkimaista esimerkiksi Tanskassa yrittämiseen ja palkkaamiseen liittyvää riskiä on alennettu irtisanomissuojaa heikentämällä.
– Tanskan demarit poistivat irtisanomissuojan 30 vuotta sitten. Demareilla on eroa, hän toteaa.
