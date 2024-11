Teollisuusliitto antoi lakkovaroituksen

Teollisuusliitto on jättänyt ensimmäisen lakkovaroituksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Osapuolet neuvottelevat parhaillaan uudesta työehtosopimuksesta.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.) ei näe vaihtoehtoja lakkovaroituksen jättämiselle. Aallon mukaan neuvottelut eivät ole juurikaan edenneet kahdessa kuukaudessa.

– On käynyt selväksi, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Tämän vuoksi olemme jättäneet tänään ensimmäisen lakkovaroituksen työnantajalle.

Aalto korostaa, ettei lakkovaroituksen jättämisessä ole kyse ainoastaan erimielisyydestä palkkaratkaisun suhteen.

– Kyse on kokonaisuudesta, ei ainoastaan palkkaratkaisusta. Neuvottelut polkivat paikallaan jo ennen palkankorotustavoitteen ilmoittamista.

Tavoitteena tuntuvat korotukset palkkoihin

Teollisuusliitto tavoittelee työehtosopimusneuvotteluista kaksivuotista palkkaratkaisua, jossa ensimmäisenä vuonna palkat nousisivat 6 prosenttia ja toisena vuonna 4 prosenttia.

– Julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että palkankorotustavoitteen tasossa olisi kyse jonkinlaisesta kostosta maan hallituksen tekemien työelämäheikennysten vuoksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Palkankorotustavoite on asetettu siltä pohjalta, että se vahvistaisi työntekijöiden ostovoimaa. Syksyn aikana olemme sopineet jo lukuisia yrityskohtaisia työehtosopimuksia, joiden kustannusvaikutus on lähellä ilmoittamaamme palkankorotustavoitetta, Aalto kertoo.

– Työnantajapuolen mukaan tavoitteemme ei ole tästä maailmasta. Pidän kauhistelua erikoisena, kun ottaa huomioon, että tavoitteen suuntaisia ratkaisuja on jo sovittu tällä neuvottelukierroksella, Aalto jatkaa.

Aallon mukaan palkankorotustavoitteen kertominen julkisuuteen on normaali menettelytapa esimerkiksi Ruotsissa.

– Avoimuuden lisääminen neuvottelutavoitteista onkin askel kohti Ruotsin mallia, johon siirtymisestä työnantajat usein haikaillen puhuvat, Aalto toteaa.

Viime vuosien palkkaratkaisut ovat Suomessa hänen mukaansa olleet maltillisia, erityisesti keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna. Aalto lisää, että työvoimakustannusten kasvu on ollut Suomessa viimeiset kolme vuotta Euroopan toiseksi alhaisinta. Tämä hänen mukaansa tukee mahdollisuutta ostovoimaa vahvistaville palkankorotuksille ilman kilpailukyvyn romuttumista.

– Tässä on kyse useamman vuoden aikana tapahtuneesta kehityksestä, jota olemme korjaamassa. Inflaation laskusta huolimatta viime vuosien korkean inflaation vaikutukset työntekijöiden ostovoimaan eivät ole kadonneet minnekään. Ei pidä unohtaa, että ostovoiman vahvistaminen lisää myös kotimaista kysyntää, ja sitä kautta tukee myös työllisyyttä, Aalto muistuttaa.

– Kilpailijamaiden sopimuksista puhuttaessa on olennaista ymmärtää, että esimerkiksi Saksaan sovitun ratkaisun kustannusvaikutus on yli 7 prosenttia, ja Ruotsissa teollisuuden ammattiliittojen neuvottelutavoitteen vaikutus kahdelle vuodelle olisi 8,4 prosenttia, Aalto huomauttaa.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus päättyy 30.11.2024. Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset järjestetään tiistaina 3.12.2024. Lakkovaroitus koskee 13 yritystä ja yhteensä 25 toimipaikkaa.

Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä sellaista työtä, joka on välttämätöntä hengen ja terveyden turvaamisen kannalta.