Antti Lindtman VU:lle: Tämä yllätti

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman myöntää, että pormesterin paikkojen varmistuminen sekä Tampereella että Turussa oli hänelle itselleenkin yllätys.

– Olin luottavainen siihen, että Tampereella se on hyvinkin realistista ja mahdollista, Turun kohdalla en oikein kunnolla uskaltanut sitä toivoa tai haaveilla, koska siitä on kuitenkin yli 30 vuotta, kun edellisen kerran SDP on ollut suurin puolue Turussa, Lindtman kommentoi tilannetta Verkkouutisille hieman ennen iltayhtätoista SDP:n vaalivalvojaisissa Helsingissä.

Helsingissä kamppailu SDP:n ja kokoomuksen välillä näytti yhä tiukalta eikä Lindtman uskaltanut sanoa asiasta vielä mitään. Pelkästään taistelua ykköspaikasta Helsingissä hän kuvasi kuitenkin historialliseksi.

Tässä käytiin alue- ja kuntavaalit, mutta painoiko voitossa valtakunnan politiikka hallitus-oppositio-asetelmineen?

– Kyllä näihin vaaleihin sisältyi myös erittäin voimakas yleispoliittinen lataus. Näen, että näissä vaaleissa suomalaiset halusivat muutosta. Alueilla, kunnissa ja kaupungeissa mutta myös varmasti valtakunnan tasolla, Lindtman kuvasi.