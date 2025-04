”Meitä on arvosteltu joka päivä – ja meidän kannatus kestää”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti puolueensa vaalivalvojaisissa Helsingissä kiitospuheen kello 23 aikaan. Kokoomuksen kannatus oli kasvamassa kuntavaaleissa 21,6 prosenttiin ja laskemassa aluevaaleissa 20,4 prosenttiin.

– Olen niin ylpeä – ensinnäkin niistä ihmisistä, jotka ovat olleet kantamassa vastuuta. Tehdylle politiikalle, kunnissa ja hyvinvointialueilla on annettu vahva luottamus tänään, Petteri Orpo sanoi.

– Se on erinomaisen tärkeää. Kiitos!

Orpo kiitti myös kunta- ja aluevaalien kaikkia ehdokkaita ja heidän tukijoukkojaan upeasta työstä. Hänen mukaansa vaaleissa on nähty ”upeita onnistumisia”.

– Ja hyvät kokoomuslaiset! Millaisena aikana me teimme nämä tulokset!? Kaksi vuotta kohta me olemme olleet pelastamassa Suomea. Me saimme käsiimme vaarallisesti velkaantuneen Suomen, Suomen jossa uudistukset olivat tekemättä. Voitimme eduskuntavaalit, lupasimme suomalaisille että laitamme Suomea kuntoon, vaikka se vaati paljon.

– Hyvät kokoomuslaiset – sitä työtä me olemme tehneet. Ja siitä huolimatta että meitä on siitä arvosteltu, haastettu joka päivä – meidän kannatus kestää, Orpo totesi.

Orpon mukaan ”samaan aikaan kun olemme tyytyväisiä näistä tuloksista, haluan muistuttaa kaikkia niitä jotka tekivät näistä valtakunnanvaaleja”.

– Eduskuntavaalit käydään kahden vuoden päästä ja hallituksen työ on kesken. Me teemme etupainotteisesti sekä talouden sopeuttamista että kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavia uudistuksia, ja niiden voiman me näemme vasta kun vaalikausi on päätöksessä.

– Hallituksen työ on kesken, ja se tulee tuottamaan tulosta. Olen aivan varma siitä.

Petteri Orpo totesi, että kokoomuksen luottamushenkilöt tulevat pitämään huolta veronmaksajien rahoista ja siitä, että jokainen euro käytetään parhaalla mahdollisella tavalla palveluiden järjestämiseen ja turvallisten kotikuntien rakentamiseen.