Verkkouutiset

, ,

Teneriffalle julistettiin hätätila

Varoitus koskee koko saarta.
Rantanäkymä Teneriffalla. VILLE MÄKILÄ
Kanariansaariin kuuluva Teneriffa on julistettu hätätilaan. Asiasta kertoo muun muassa Canarian Weekly.

Syynä on saarta lähestyvät myrskypuuskat. Tuulen ennustetaan yltyvän jopa noin 28 metriin sekunnissa. Lisäksi saarelle odotetaan voimakkaita rankkasateita.

Hätätila on julistettu koko saarelle. Sääennusteiden mukaan pahimmat myrskyt kohdistuvat saaren pohjois- ja lounaisosiin.

Teneriffalla on ryhdytty varotoimiin hätätilan takia. Yleisötapahtumia on peruttu ja Teiden kansallispuisto on suljettu. Saaren asukkaita ja turisteja kehotetaan välttämään tarpeetonta liikkumista.

Espanjalle kuuluva Kanariansaaret tunnetaan Suomessakin tunnettuna turistikohteina. Teneriffa on yksi Kanariansaarista. Muita saaria ovat muun muassa Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote ja La Palma.

