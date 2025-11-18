Tekoäly mullisti markkinoinnin, käyttö lähes kaksinkertaistui vuodessa

Tuore tutkimus paljastaa, että tekoälyn käyttö on yleistynyt vauhdilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työssä. Myönteisesti tekoälyyn suhtautuvat ja sitä paljon käyttävät myyjät ja markkinoijat kokevat myös olevansa luovia tekoälyn kanssa.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ja Tampereen yliopiston markkinoinnin pääaineopiskelijan Siru Viemerön yhteistyössä toteuttaman tutkimuksen tulokset osoittavat selkeää kehitystä älyteknologian hyödyntämisessä työssä.

Kun tuloksia verrataan MMA:n pari vuotta sitten toteuttaman Myynti & Markkinointi 2023 -barometrin lukuihin, tekoäly on yleistynyt myyjien ja markkinoijien työssä erittäin nopeasti. Valtaosa (81 prosenttia) vastaajista on kokeillut tekoälyä työssään, kun vuonna 2023 luku oli noin 40 prosenttiyksikköä pienempi.

Tekoäly on erityisen suosittu markkinoijilla, joista yli puolet (65 prosenttia) kertoo käyttävänsä tekoälyä työssä erittäin tai melko paljon. Myös työpaikat ovat ottaneet harppauksia eteenpäin: yli puolet (53 prosenttia) on ohjeistanut tekoälyn käyttöä ja lähes puolet (45 prosenttia) on järjestänyt siihen koulutusta tai yhteistä testailua, kun vuonna 2023 vastaavat luvut olivat merkittävästi pienemmät (11 prosenttia ja yhdeksän prosenttia).

Suosituin tekoälysovellus on ChatGPT, jota on kokeillut 74 prosenttia vastaajista. Hyvä kakkonen on Microsoft Copilot, jota ilmoitti kokeilleensa yli puolet (56 prosenttia) vastaajista. Jo lähes kaksi kolmasosaa (65 prosenttia) vastaajista kertoo käyttävänsä tekoälyä joko päivittäin tai useampana päivänä viikossa.

Tekoäly antaa tilaa luovuudelle

Mielenkiintoinen tulos on, että ajatus omasta luovuudesta on keskimääräisesti vahvempi niillä vastaajilla, jotka käyttävät tekoälyä paljon tai jotka asennoituvat tekoälyyn myönteisimmin. Lisäksi ne vastaajat, joiden työpaikalla on järjestetty koulutusta, suhtautuvat keskimäärin myönteisemmin tekoälyyn.

– Tämä on vahva signaali siitä, että työpaikolla kannattaa luoda rohkaiseva ilmapiiri tekoälyn käyttöön ja panostaa koulutukseen. Kun tekoälyn käyttöä ei pelätä ja sen käyttöä opastetaan, työtekijän mahdollisuudet käyttää enemmän luovuutta omassa työssään paranevat, sanoo MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki tiedotteessa.

Tekoäly ei heikennä työn mielekkyyttä, vaan se voi tuoda uusia tapoja kokea luovuutta ja hallinnan tunnetta arjessa. Myyjät ja markkinoijat käyttävät tekoälyä eniten sisällöntuotantoon, ideointiin sekä tiedon ja datan analysointiin.

– Varsinkin avoimia vastauksia tutkimalla oli ilo huomata, kuinka suuri osa vastaajista näki tekoälyssä potentiaalia, mutta ymmärsi sen samalla olevan vain työkalu. Ihminen kuitenkin lopulta päättää, mitä informaatiota hyödyntää omassa työssään, Siru Viemerö kertoo.

Kaikki eivät silti ole vakuuttuneita

Tekoälyn käytöstä nousi esiin myös arvostelua. Avoimissa vastauksissa muun muassa arvioitiin, että tekoäly passivoi omaa ajattelua tai vähentää persoonallista ilmaisua. Verkkouutiset on kertonut tekoälyn käytön vaikutuksista aivotoiminnalle tässä jutussa.

Osa vastaajista koki myös, ettei tekoäly ole vielä vaikuttanut heidän luovuuteensa.

– Kyselyn tulokset antavat lähtökohtaisesti positiivisen kuvan tekoälystä ja sen käytöstä, mutta AI:ta koskeva kritiikkikin tulee pitää mielessä. Kultainen keskitie onkin varmaan oman luovuuden ja tekoälyn tukikäytön välillä, Viemerö pohtii.

Vaikka tekoäly herättää ristiriitaisia tunteita, työn mielekkyys säilyy myynnin ja markkinoinnin ammattilaisilla vahvana. Vastaajat arvioivat keskimääräisen työtyytyväisyytensä korkeaksi (keskiarvo: 4,05/5).

