Teknologiayrittäjä perustaa uuden stipendiohjelman Suomen lukioille

Teknologiayrittäjä Zach Shelby ja Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry käynnistävät uuden stipendijärjestelmän lukioille. Stipendien tavoitteena on inspiroida uusia yrittäjäsukupolvia.

Jaettavat 1 000 euron stipendit kannustavat kouluja ottamaan Vuosi yrittäjänä -ohjelman osaksi valinnaisaineiden tarjontaa. Stipendi myönnetään vuosittain yhdelle parhaaksi arvioidulle NYT-yritystiimille kussakin ohjelmaa toteuttavassa lukiossa. Valintakriteerit määritellään yhteistyössä järjestön ja koulun kanssa, ja ne voivat liittyä esimerkiksi liikeidean innovatiivisuuteen tai vastuullisuuteen.

Stipendin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden kiinnostusta valita Vuosi yrittäjänä -ohjelma valinnaisaineeksi ja samalla nostaa ohjelman arvostusta koulujen sisällä. Ensimmäisenä lukuvuotena 2025-2026 on tavoitteena myöntää stipendi 60 lukiolle.

Stipendien taustalla on Future Founder -rahasto, joka on perustettu ja rahoitettu Zach Shelbyn aloitteesta syksyllä 2025. Rahasto saa tukea myös Peter Sarlinin Foundation PS -säätiöltä sekä Illusian Founder Officelta. Rahasto on sitoutunut ensi vaiheessa nuorten yrittäjyysopintojen tukemisen yli 600000 euron lahjoituksella.

Yrittäjänä ja sijoittajana toimiva, yhdysvaltalais-suomalainen Shelby on kehittänyt ja kaupallistanut urallaan erilaisia teknologisia ratkaisuja Suomessa ja Piilaaksossa 25 vuoden ajan. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa hän pitää nuorille hienona mahdollisuutena oppia uusia taitoja ja innovointia sekä soveltaa kaikkea opittua tietoa.

-Tämä on investointi nuorten tulevaisuuteen. Pidän tärkeänä, että jokaisella nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä jo lukioiässä. Aloitin itse aikoinaan yritystoiminnan 15-vuotiaana tietokoneita korjaillen. Nykyisen kokemukseni ja urapolkuni jälkeen koen, että on tärkeää antaa takaisin. Antaa mahdollisuuksia seuraaville nuorille, kuvailee Shelby, joka on stipendimallin ideoija ja päärahoittaja.

NYT Nuorten tulevaisuusraportin mukaan lähes joka toinen nuori toivoo lisää opetusta yrittäjyydestä.

Vuosi yrittäjänä on Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin toteuttama ohjelma, jonka aikana nuoret perustavat oman yrityksen. Ohjelmassa käydään läpi yrittäjyyden kaikki vaiheet ideasta yrityksen perustamiseen, pyörittämiseen ja lopettamiseen.

Nykyisin Vuosi yrittäjänä -ohjelman suorittaa Suomessa vuosittain noin 7 000 nuorta toiseen asteen oppilaitoksissa. Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa opiskellaan myös lukuisissa muissa maissa ympäri maailmaa. Ruotsissa vastaavan ohjelman suorittaa vuosittain yli 40 000 oppilasta.