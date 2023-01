Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut päättyivät tuloksettomina

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina. Neuvotteluita jatkettiin vielä tänään maanantaina, mutta edistystä ei tapahtunut.

Osapuolten erimielisyydet tulevan palkkaratkaisun osalta ovat poikkeuksellisen suuret. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan työnantajapuoli ei tunnu ymmärtävän palkansaajien tilannetta hintojen ja lainojen korkojen noustessa.

– Palkansaajien ostovoima on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Samaan aikaan teollisuuden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta ja jakaneet ennätysosinkoja. Valitettavasti tätä ristiriitaa ei neuvottelemalla voida sovittaa. Sopimuksen syntyminen edellyttää ilmeisesti kovempia toimia, Aalto sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa teollisuudessa menee talouden epävarmuuksista huolimatta edelleen poikkeuksellisen hyvin, yritysten kannattavuus on hyvällä tasolla ja Suomen kilpailukyky on vahva. Samaan aikaan Suomen keskeisissä kilpailijamaissa – esimerkiksi Saksassa – on sovittu melko suuristakin palkankorotuksista.

– Suomella on varaa palkankorotuksiin, koska olemme pitäneet huolta kilpailukyvystämme. Palkankorotukset eivät kilpailukykyä vaaranna, koska palkat nousevat myös kilpailijamaissamme, Aalto jatkaa.

Työrauhavelvoite teknologiateollisuuden toimialalla päättyi joulukuun alussa. Teollisuusliitto ei ole vielä julistanut toimialalle työtaistelutoimia.

SAK:n hallitus on linjannut (12.12.2022) jäsenliittojensa tavoittelevan sopimusaloilleen yhteistä palkansaajien ostovoimaa turvaavaa työehtoratkaisua. Osana tätä yhteistyötä Teollisuusliitto on aloittanut järjestöllisten toimien koordinoinnin muiden liittojen kanssa.

– Leveämmät hartiat mahdollistavat työntekijöille reilumpien palkankorotusten tavoittelun. Kerromme pian, mihin toimiin olemme muiden liittojen kanssa päätyneet, Aalto toteaa.

”Emme voi joustaa enempää”

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on eri mieltä neuvottelujen kariutumisen syistä.

− Työnantajapuoli on edelleen valmis jatkamaan neuvotteluja, mutta ratkaisun syntyminen edellyttää kieltämättä muutosta neuvotteluasetelmassa. Näkemysero palkkaratkaisun tasosta on edelleen suuri, vaikka työnantaja on ymmärtänyt myös palkansaajien huolia ja tullut merkittävästi vastaan, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

− Aitoa neuvottelua on koko syksyn vaikeuttanut se, ettei palkansaajapuolella ole ollut todellista halukkuutta sopimiseen vaan neuvotteluja on haluttu syystä tai toisesta venyttää eteenpäin. Neuvottelustrategiana on selvästi ollut neuvottelujen pitkittäminen. Tekstikysymyksistä neuvottelijoilla on kuitenkin yhteisymmärrys.

Ruohoniemen mukaan ratkaisujen venyminen on erittäin valitettavaa ja talouden tilanne huomioon ottaen jopa vaarallista, sillä näkymät synkistyvät ja työttömyysriskit kasvavat. Lisää epävarmuutta ei tarvittaisi.

− Olisi viisautta sopia ostovoimaa, työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevista ratkaisuista mahdollisimman pian. Niitä tarvitaan myös sopimusjärjestelmän uskottavuuden vuoksi, Ruohoniemi tähdentää.

Teknologiateollisuuden kaikki työehtosopimukset päättyivät marraskuun lopussa, ja joulukuun alusta saakka toimialalla on vallinnut sopimukseton tila.