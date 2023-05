Teknologiateollisuuden kasvu hiipuu

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan hidastuvan tai pysähtyvän kokonaan kuluvan vuoden aikana, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu.

Viime vuonna toimialan liikevaihto oli Suomessa 106 miljardia euroa ja ylitti ensimmäistä kertaa sadan miljardin rajan. Nyt tuotannon kasvu on pysähtynyt Suomen koko valmistavassa teollisuudessa ja tuotantomäärät kääntyneet laskuun.

– Kuluneen talven talouskehitys on osoittautunut paremmaksi, mitä vielä viime vuoden lopulla pelättiin. Kasvu on hyytynyt odotusten mukaisesti vaakalentoon. Toistaiseksi olemme vielä välttäneet tuotannon selkeän kääntymisen laskevalle uralle. Tuotantomäärien kehitys näyttää kuitenkin nihkeältä suurilla toimialoillamme. Yritykset varautuvat nyt siihen, että geopoliittiset riskit tuovat globaaliin talouteen sekä teollisuuteen huomattavan suurta epävarmuutta, sanoo Teknologiateollisuuden johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa oli tammi−maaliskuussa 13 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä, mutta 12 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Tilauskertymän arvoa ovat kasvattaneet osaltaan korkealle kohonneet tuottajahinnat.

Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli tammi–maaliskuussa 11 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saatujen uusien tilausten arvo laski kuusi prosenttia.

Koko teknologiateollisuuden tarjouspyyntöjen saldoluku oli huhtikuussa -13, kun se oli tammikuussa -12. Saldoluku on heikentynyt seitsemän peräkkäistä vuosineljännestä.

– Kysyntätilanne markkinoilla on siis edelleen heikentynyt, mutta laskusuunta on ollut vielä varsin maltillista, Rautaporras toteaa.

Uutta henkilöstöä rekrytoidaan yhä vahvasti

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa noin prosentin suurempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa noin 340 000.

Henkilöstötiedustelun perusteella lomautusjärjestelyiden piirissä oli samaan aikaan noin 8 000 työntekijää, joka on hieman keskimääräistä pienempi määrä.

– Lupaavaa on, että uuden henkilöstön rekrytoinnit olivat tammi–maaliskuussa hyvällä tasolla. Rekrytointeja oli yhteensä 13 400. Yritykset ovat sekä lisänneet henkilöstöä että korvanneet eläkkeelle siirtyneitä tai työpaikkaa vaihtaneita. Tarve osaavasta työvoimasta on todella kovaa, kun tässäkin talouden staattisessa tilanteessa henkilöstöä on palkattu näin voimakkaasti, Rautaporras sanoo.

Laajan osaajatarveselvityksen mukaan teknologiateollisuuteen tarvitaan kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, joista 60 prosenttia tulee olemaan korkeakoulutettuja ja 40 prosenttia ammattiosaajia.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola huomauttaa, että yritysten toimintaa vaikeuttava osaajatarve on otettava vakavasti juuri käynnistyneissä hallitusneuvotteluissa.

– Yritysten rekrytointihalut kertovat siitä, että niillä on kasvuhaluja ja luottamusta tulevaisuuteen, hankalasta tilanteesta huolimatta. Osaajapulaa ei saa nyt missään nimessä vaikeuttaa antamalla Suomesta maailmalle sellaista viestiä, että haluamme jarruttaa tai jopa estää koulutukseen ja työhön johtavaa maahanmuuttoa, hän sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n digitaalisen seurantapalvelun mukaan Suomessa on vireillä yli 15 miljardin euron vihreän siirtymän hankkeet.

Hirvolan mukaan suomalaisyrityksillä on erittäin vahva halu kasvattaa vihreää vientiä.

– Jotta yritysten miljardi-investoinnit ja vientitulojen massiivinen lisääminen onnistuvat, ovat hallituksen kirjaukset osaajien saatavuuden kasvattamisesta ja osaamisen, tutkimuksen ja innovaatioiden tason kohottamisesta sekä työmarkkinauudistuksista tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. Suomeen on saatava vuosittain vähintään 44 000 uutta osaajaa, meidän on nostettava työllisyysastetta ja Suomi talousmaaottelun peränpitäjästä innovaatioiden ja investointien kärkimaaksi. Tämä on varmistettava alkaneella hallituskaudella, Hirvola sanoo.