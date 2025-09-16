Teinejä kiväärien kanssa – tämän vuoksi USA:ssa lähetettiin sotilaat kaduille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maanantaina lähettävänsä kansalliskaartin joukkoja Tennesseen osavaltiossa sijaitsevaan Memphisin kaupunkiin.

Osavaltion kuvernööri Bill Lee ilmaisi aloitteelle tukensa ja seisoi Trumpin vierellä tämän allekirjoittaessa aihetta koskevan asetuksen Valkoisessa talossa. Paikalla olivat lisäksi molemmat Tennesseen senaattorit.

– Korjaamme ongelmat samalla tavoin kuin Washington D.C.:ssä, presidentti sanoi.

Kansalliskaartin kerrotaan toimivan yhteistyössä liittovaltion poliisi FBI:n ja muiden viranomaisten kanssa rikollisuuden torjumisessa.

Seuraavana kohteena vastaaville toimille on luultavasti Chicago. Arvostelijoiden mukaan kansalliskaartin käyttö venyttää presidentin toimivaltaa eikä ole tehokkain keino puuttua amerikkalaiskaupunkien rikollisuuteen.

Memphisin asukkaista enemmistö on afroamerikkalaisia. Kaupungin rikollisuus on ollut laskussa, mutta esimerkiksi vuonna 2023 murhia kirjattiin ennätykselliset 390 kappaletta. Kaupungin demokraattipuolueen pormestari Paul Young sanoi vastustavansa kansalliskaartin käyttämistä kaupungissa.

Donald Trumpin päätös pohjautuu useisiin kohua herättäneisiin rikostapauksiin. Washington D.C.:ssä kongressiedustajan harjoittelija sai surmansa ampumavälikohtauksessa, joka liittyi paikallisten jengien kiistoihin.

Kolme raskaasti aseistautunutta teiniä ajoi kesäkuun 30. päivän iltana varastetulla henkilöautolla etsien kilpailevan jengin jäseniä. He havaitsivat eräässä kulmassa kaksi nuorta miestä vuokrapyörän kyydissä. Washington Post -lehden näkemien oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella naamioituneet miehet tulivat muutaman sekunnin päästä ulos autoista ja avasivat tulen kohti pyörää.

Kahdesta puoliautomaattisesta kivääristä ja kolmannesta aseesta ammuttiin yhteensä 79 luotia keskelle ruuhkaista korttelia lähellä Walter E. Washington -messukeskusta ja paikallista metroasemaa. Ihmiset suojautuivat maahan ja hajautuivat juosten eri suuntiin samalla kun hyökkääjät pakenivat autollaan.

Poliisien saapuessa paikalle kaksi osumaa saanut 16-vuotias pyöräilijä oli kulkenut kauemmas ja jättänyt jälkeensä verivanan. Eräs nainen oli haavoittunut jalkaansa viereisen korttelin kohdalla. Massachusettsista kotoisin olevan 21-vuotias Eric Tarpinian-Jachym oli kuollut noin 200 metrin päässä neljän luodin osumista. Hänellä ei luultavasti ollut aikaa reagoida millään lailla asemiesten yllätyshyökkäykseen.

Tarpinian-Jachymin kuolema oli yksi kolmesta huomiota herättäneestä väkivaltarikoksesta, jotka Donald Trump mainitsi syyksi poliisioperaatioon. Sen myötä pääkaupunkiin lähetettiin lisää liittovaltion poliiseja ja kansalliskaartin sotilaita. Kaupungin poliisi otettiin lisäksi liittovaltion hallintaan.

Ampujat saatiin kiinni kaksi kuukautta kestäneen etsinnän jälkeen. Kilpailevan jengin reviirille ajautuneet epäillyt vaihtoivat useita kertoja vaatteitaan ja käyttivät naamioita valvontakameroiden vuoksi.

Murhasyytteet luettiin 17-vuotiaille Kelvin Thomasille ja Jailen Lucasille. Lucasin 18-vuotias veli Naqwan Lucas on edelleen etsintäkuulutettuna. Jailen Lucasin ja Thomasin kerrottiin olevan lukiolaisia ja asuneen yksinhuoltajaäitinsä kanssa.

Massachusettsin yliopistossa menestynyt Eric Tarpinian-Jachym oli kesätöissä Kansasin republikaaniedustaja Ron Estesin avustajana. Tarpinian-Jachymilla oli kaksi sisarta, ja hänen kerrottiin olleen innokas kalastaja ja jousiammunnan harrastaja sekä taitava latinan osaaja.

– Hän oli lempeää ja ystävällistä seuraa toimistollani. Hän tervehti hymyillen kaikkia sisääntulijoita, Estes sanoi edustajainhuoneessa pitämässään muistopuheessa.

Valtakunnansyyttäjä Jeanine Pirro kuvaili ampumavälikohtauksen tulleen kuin salamana kirkkaalta taivaalta.

– Ei ole aikaa reagoida. Ei ole ennakkovaroitusta, Pirro sanoi.