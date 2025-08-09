”Tehtävänä yhteiskunnan uudistaminen” – Hän on kokoomuksen uusi puoluesihteeri

Tampereen kaupungin yhteysjohtaja Maggie Keskinen valittiin lauantaina kokoomuksen uudeksi puoluesihteeriksi. Tehtävästä väistyy aiemman aikataulun mukaisesti Timo Elo, joka on toiminut puoluesihteerinä viime vuoden syksystä lähtien.

Maggie Keskinen sanoo suhtautuvansa valintaan nöyrästi ja olevansa samalla innostunut tehtävän tarjoamista haasteista.

– Olen ollut puoluetoiminnassa mukana yli kymmenen vuotta sekä rivijäsenenä että paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Lähdin aikoinaan mukaan opiskeluaikoina, ja aika nopeasti päädyin kokoomukselle töihin kunnallissihteeriksi neljäksi vuodeksi, Maggie Keskinen sanoo Verkkouutisille.

Monipuoliset tehtävät sisälsivät tuolloin järjestötyön ohella poliittista valmistelua, ehdokashankintaa, mainonnan suunnittelua ja vaalitelttojen pystyttämistä. Keskinen oli tämän jälkeen jälleen rivijäsenenä ja vaalien aikaan talkooapuna tukemassa ehdokkaita.

Poliittisiin tehtäviin tuli paluu, kun hänet kutsuttiin silloisen pormestari Anna-Kaisa Ikosen esikuntaan. Tehtävät yhteysjohtajana jatkuivat Ikosen noustua ministeriksi ja Kalervo Kummolan vaihduttua pormestariksi. Maggie Keskisen tehtävänä oli toimia kaupungin poliittisen johdon tukena.

Perinteisesti on arvioitu, että puoluesihteeri huolehtii ruohonjuuritason toiminnasta ja on samalla yhteyshenkilö kokoomuksen piirien ja puoluejohdon välillä. Maggie Keskinen uskoo kokemuksensa antavan tähän hyvät valmiudet.

– Auttaa kun ymmärtää puolueen käytännön työtä ja sitä, miten ihmiset voivat olla eri elämänvaiheissa erilaisissa rooleissa mukana. Se antaa tähän eväitä. Varmistamme, että meidän organisaatiomme on yhteydessä ruohonjuuritasoon kaikkina aikoina, ja tähän tullaan panostamaan, Keskinen toteaa.

Hän on valmistunut kansainvälisestä politiikasta yhteiskuntatieteiden maisteriksi, mikä tuo akateemisen suuntautumisen politiikkaan. Maggie Keskinen on lisäksi ehtinyt toimia kansainvälisissä tehtävissä ja tehnyt töitä muun muassa vienninedistämisen parissa.

Aiempi työ sisälsi matkustamista ja suomalaisten ratkaisujen vientiä ympäri maailman. Yhteysjohtajan tehtävässä vastuulla oli lisäksi edunvalvontaa ja kansainvälisiä asioita, eli myös virkamiestaustaa löytyy.

– Olen ollut yhteiskunnan asioita ratkomassa niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta sekä vienyt Suomen ja Tampereen tarinaa maailmalle. Se antaa perspektiiviä suomalaiseen yhteiskuntaan, Maggie Keskinen sanoo.

Uusi puoluesihteeri toivoo kokoomuksen olevan esillä ratkaisujen esittäjänä ja mukana keskustelussa siitä, miten Suomea tulisi kehittää seuraavalle vuosikymmenelle mentäessä.

– Näen, että meillä on mahdollisuus tuoda esiin kokoomuksen sanomaa. Hallitustyössä tehdään aina tarvittavia kompromisseja, ja hallitusohjelmakin on kompromissi. Mutta nyt on aika suunnata katsetta tulevaan ja miettiä entistä tiiviimmin, että mikä on kokoomuksen näkemys 2030-luvun Suomelle. Ja millaisia ratkaisuja voimme tarjota, Maggie Keskinen toteaa.

Hänen mukaansa yhteiskunta on jatkuvasti ristipaineiden kohteena, mutta uhkakuvien keskellä ei silti pidä antautua synkistelyyn.

– Meidän tehtävämme puolueena on aina ammentaa uusia ratkaisuja ja ideoita siihen, miten suomalainen yhteiskunta voi uudistua. Ja miten säilytämme vapautemme, turvallisuutemme ja yhteiskunnan koheesion, Keskinen toteaa.

– Ne ovat ihan arjen ratkaisuja. Siitä lähtien, että miten varmistamme, että jokainen lähikoulu on laadukas. Ja että kaikki voivat suhtautua turvallisin mielin vanhuuden hoivaan. On myös oltava kasvunäkymiä sekä kannustettava nuoria opiskelemaan ja hakeutumaan urallaan erilaisiin tehtäviin, kokoomuksen uusi puoluesihteeri sanoo.