Tehoisku takseihin – tämä selvisi

Helsingissä toteutettiin perjantaina 24. huhtikuuta laaja taksiliikenteen yhteisvalvonta, jossa tarkastettiin yhteensä 36 taksia. Poliisi kertoo valvonnasta tiedotteessa.

Valvontaa suoritettiin taksitolpilta sekä poimimalla ajoneuvoja tarkastukseen liikenteen joukosta.

Tarkastuksissa havaittiin puutteita 21 ajoneuvossa eli yli puolessa kaikista tarkastetuista takseista. Poliisi määräsi yhdeksän sakkoa ja lisäksi useita liikennevirhemaksuja.

Yleisimmät ongelmat liittyivät kuljettajan ja yrityksen tietojen esittämiseen sekä ajopäiväkirjan puutteisiin. Useissa tapauksissa taksiliikenteeseen oikeuttavaa asiakirjaa ei myöskään pystytty esittämään vaaditulla tavalla heti tarkastuksen yhteydessä.

– Sakkoja kirjoitettiin pääosin siitä, että työntekijänä toimivalla kuljettajalla ei ollut esittää ajopäiväkirjaa tai se oli täytetty puutteellisesti, sanoo ylikonstaapeli Ilari Vilen.

– Liikennevirhemaksuja määrättiin pääosin siitä, että kuljettajan nimi tai liikenneluvan haltijan nimi ja yhteystiedot ei ollut nähtävillä matkustamossa. Liikennevirhemaksuja määrättiin myös siitä, että liikennelupaa ei ollut esittää valvontatilanteessa sekä ajoneuvon kunnosta.