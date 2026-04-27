Öljyn hintaennuste nousi – tuotantohäiriöt pitkittyvät

Investointipankki Goldman Sachs on nostanut öljyn hintaennustettaan. Taustalla on Lähi-idän konflikti, joka pitkittää Persianlahden energiantuotannon häiriöitä. Asiasta uutisoi Financial Times.

Investointipankin raaka-aineanalyytikot arvioivat nyt, että Brent-raakaöljyn hinta on noin 90 dollaria barrelilta tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Aiempi ennuste oli 80 dollaria.

Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana julkaistussa muistiossa analyytikot ennustavat, että Lähi-idän öljyvienti normalisoituu vasta kesäkuun loppuun mennessä eikä jo toukokuun puolivälissä. Lisäksi kriisi on heidän mukaansa vähentänyt öljyvarastoja huhtikuussa jopa 12 miljoonalla barrelilla päivässä.

Brent-raakaöljyn hinta nousi maanantaina yli yhden prosentin ja ylitti 106 dollaria barrelilta.

Hinnat ovat nousseet kymmenessä päivässä yli 20 prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen ja Iranin väliset rauhanneuvottelut kariutuivat ja Yhdysvallat ilmoitti ottavansa käyttöön oman merisaartonsa Hormuzinsalmessa. Maaliskuun alussa Brent-öljyn hinta kävi lähes 120 dollarissa barrelilta.

Investointipankin analyytikot muistuttavat, että raakaöljyn hintataso on edelleen alle maaliskuun lopun huipun. Todennäköinen syy on, että markkinoiden odotukset Hormuzinsalmen avautumisesta ovat pienentäneet riskilisää ja johtaneet varastojen purkamiseen.

Goldman arvioi, että Persianlahden tuotantokapasiteettiin jää pitkäaikaisia noin 500 000 barrelin päivätason ”vajeita” pääasiassa Irakin öljyntuotannon menetyksistä johtuen.