”Teboilin aikakausi on päättymässä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto asetti merkittäviksi kuvailtuja pakotteita Venäjän suurimmille öljy-yhtiöille eli Rosneftille ja Lukoilille. Taustalla on Moskovan haluttomuus suostua tulitaukoon Ukrainassa.

Toimenpiteen arvioidaan vaikuttavan Teboilin huoltoasemiin, sillä yhtiö on Lukoilin omistuksessa. Pankit tulevat mahdollisesti jäädyttämään yhtiön rahaliikenteen lähiaikoina. Teboil ei pystyisi tällöin maksamaan sille toimitettua öljyä.

Nesteen kerrottiin keskiviikkona lopettavan polttoaineen myynnin Teboilille Britannian tekemän samankaltaisen pakotepäätöksen seurauksena.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi asiaa lyhyesti saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysselissä. Hän kertoi pitävänsä Nesteen päätöstä oikeana.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen uskoo Teboilin joutuvan merkittäviin ongelmiin.

– Tämän myötä Teboilin aikakausi Suomessa on päättymässä ja sen mukana yksi Venäjän taloudellisen vaikutuksen kanava. Se on erinomainen uutinen Suomelle, Vanhanen kirjoittaa X:ssä.

Teboil joutumassa nyt Suomessa vaikeuksiin Yhdysvaltain pakotteiden takia. Tämän myötä Teboilin aikakausi Suomessa on päättymässä ja sen mukana yksi Venäjän taloudellisen vaikutuksen kanava. Se on erinomainen uutinen Suomelle. pic.twitter.com/TWkfPIKY9N

