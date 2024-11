TE: Salkunhoitaja ei usko pörssikuplaan Yhdysvalloissa

Teknologiayhtiöiden mahdollinen hintakupla on hallinnut pörssikeskustelua keväästä saakka. Huolena on, että viime vuosina kovassa nosteessa olleiden tähtiyhtiöiden arvotus olisi hinnoiteltu pörssissä tuntuvasti yläkanttiin. Talouselämän haastattelema, S-Pankin salkunhoitaja Antti Raappana, ei kuitenkaan usko, että Yhdysvaltain markkinoilla olisi nähtävissä suurempaa kuplaa.

Yhdysvaltain yleisindeksi S&P 500 on tuottanut lokakuun loppuun mennessä liki 14 prosenttia viime vuoteen nähden. Nousua ovat vauhdittaneet erityisesti teknologiayhtiöt. Niistä huomio on kiinnittynyt grafiikkasuorittimiin keskittyneeseen megahtiö Nvidiaan, jonka osake on kallistunut yhden vuoden aikana peräti yhdeksänkymmentä prosenttia.

Huolet pörssikuplasta ovat tiivistyneet nimenomaan Nvidian kaltaisiin yhtiöihin. Raappa kertoo kuitenkin Talouselämälle, että huolena teknologiayhtiöissä on ollut kuluneen vuoden aikana pikemminkin liian vähäiset investoinnit.

– Alphabet on todennut esimerkiksi, että ali-investoimisen riski on suurempi kuin yli-investoiminen. Samankaltaisia kommentteja on kuultu myös Metan suunnalta, Raappana vahvistaa lehdelle.

Raappana katsoo, että mikäli yhtiöt onnistuvat laajentamaan toimintaansa suunnitelmien mukaan, nykyiset, historiallisen kovat kasvuodotukset ovat realistisia.