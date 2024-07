TE: Sähkölaskuihin tulee suuri muutos

Työ- ja elinkeinoministeriön lakiluonnos voi tuoda asiakkaalle mahdollisuuden valita erillisten sähkö- ja verkkopalvelulaskujen sijaan yhden yhteisen laskun sähkön myynnistä ja jakelusta. Asiasta kertoo Talouselämä.

Lakiluonnoksen mukaan yhden laskun tarjoamista ei säädettäisi pakolliseksi, vaan vähittäismyyjä voisi tarjota yhteislaskua halutessaan. Jakeluverkonhaltijalla olisi puolestaan velvollisuus osallistua yhteislaskutukseen.

Toteutuessaan uudistus johtaisi siihen, että suomalainen kotitalous saisi aina halutessaan yhden sähkölaskun, johon sisältyisi kulutetun sähkön lisäksi sähkönsiirtomaksu.

Ministeriöstä kerrotaan TE:lle, että tämä on ollut tarkoituskin.

– Vastaus on periaatteessa kyllä. Edellytyksenä on, että sähkön vähittäismyyjät tarjoaisivat tätä mahdollisuutta. Arvio on, että tarjontaa syntyy, koska yhteislaskutuksesta tulee muodostumaan kilpailutekijä sähkömarkkinoilla, teollisuus- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Arto Rajala kertoo.