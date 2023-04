TE: Kesämökistä voi olla vaikeaa saada omansa takaisin

Kesämökkien kauppa on ollut alkuvuonna odotettua hiljaisempaa. Asiasta kertoo Talouselämä.

Vuoden 2022 tammi-helmikuussa mökkejä myytiin 304 kappaletta. Tänä vuonna sama lukema on vain 172 kappaletta. Sp-Kodin toimistusjohtaja Jukka Rantasen mukaan mökkejä on myyty alkuvuonna todella vähän.

Pitkälle kevääseen venynyt talvi hidastaa mökkikauppaa. Kauppaan vaikuttavat myös kasvavat elinkustannukset, energian hinta ja korot.

– Normaaleina vuosina mökkikaupan kysyntä on näkynyt jo maaliskuussa. Tänä vuonna esimerkiksi Keski-Suomessa talvi on venynyt, lunta on liikaa. Sen myötä mökkikaupan alkaminenkin venyy, kertoo kiinteistönvälittäjä ja kiinteistöneuvos Jari Enberg Kiinteistönvälitys Enbergistä Talouselämälle.

Koronavuosina mökkejä myytiin 40 prosenttia aiempaa enemmän. Silloin kauppansa tekivät kaikenlaiset mökit ja mökkejä ostettiin lainalla.

– Uskon, että tänä kesänä tehdään paluu siihen koronan edeltävään aikaan, jossa mökkikysyntä kohdistui pitkälti omarantaisiin järven- ja merenrantapaikkoihin, jotka usein rahoitetaan ilman lainaa, Rantanen kertoo.

– Kuten korona-aikanakin, ne jotka käyttävät lainaa, ostavat vähän halvempia mökkejä ja luulen, että kysynnän lasku näkyy nyt juuri näissä mökeissä, hän jatkaa.

Jari Enbergin mukaan korona-aikana ostetusta kesämökistä voi olla vaikeaa saada omansa takaisin.

– Siihen pitää varautua, että mökkiään ei ehkä saa myytyä tai omiaan ei välttämättä saa takaisin, Enberg muistuttaa.

Markkinoille kaivattaisiin kaikesta huolimatta enemmän mökkejä myyntiin, vaikka Rantasen mukaan kysyntä tuskin nousee enää takaisin korona-ajan lukemiin.

– Tämä tilanne on säikäyttänyt sen verran monet, että en usko kaupanteon vilkastuvan valtavasti. Lisäksi on muistettava, että mökkilainoissa on kalliimmat marginaalit kuin tavallisissa asuntolainoissa, joten korkotilanne vaikuttaa niihin korostetusti, hän sanoo.