”Täyttä hulluutta” – kiistelty sotilas ja poliitikko rajusti woken kimpussa

USA:n tulevan presidentin puolustusministeriehdokas Pete Hegseth on armeijan kansalliskaartin kapteeni, joka on palkittu palveluksestaan niin Irakissa, Afganistanissa kuin Guantanamon tukikohdassakin. Hänellä on tutkinnot Princetonin ja Harvardin yliopistoista. Sotilasuransa jälkeen Hegseth toimi Fox Newsin juontajana.

Pete Hegsethin nimitys on kohdannut vastarintaa, jonka syitä voi löytää muun muassa hänen tämänvuotisesta kirjastaan The War on Warriors. Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

Verkkouutiset kokosi kirjan kohutuimpia kohtia. Hegseth ei säästä lainkaan sanojaan woke-ilmiöstä. Hän käy raskaalla kädellä läpi maan asevoimiin demokraattipresidenttien aikana tuotua kulttuuria.

– Vasemmisto ei ole kiinnostunut ainoastaan (Donald) Trumpin tukijoiden puhdistamisesta. Vasemmiston ideologia perustuu kaiken sen marginalisoimiseen mikä on normaalia, koska heidän mielestään ”normaali” on aina sortavaa. Heidän logiikallaan asevoimia pyörittää kaikkein normaalein ja kaikkein sortavin asia: vahvat miehet. Vain olemalla salilla käyvä kaveri sorrat kaikkia ympärilläsi, tai jotakin sellaista. Siksi he ovat päättäneet täyttää asevoimat kaikella muulla, Pete Hegseth kirjoittaa teoksessaan.

Hegsethin mukaan sodassa ja urheilussa arvostetaan voimaa, uskallusta ja taitoa. Hänestä vasemmisto näkee ne kaikki sortavina, tarkoituksettomina ja merkityksettöminä asioina. Hänen mukaansa yksinkertaisia totuuksia kuitenkin on, että miehet ovat naisia voimakkaampia ja aggressiivisempia, miehet käyttäytyvät naisia kohtaan eri tavalla kuin toisia miehiä kohtaan ja naisia teeskentelevät miehet ovat omituinen häiriötekijä joka ei tuo lisäarvoa kenellekään. Miehet eivät myöskään välitä hänen mukaansa p—–kaan toisen ihonväristä, kunhan saa homman hoidettua.

– Mutta tämän päivän asevoimat, kiitos (Barack) Obamalle, (Joe) Bidenille ja heidän lakeijoilleen – on torjunut kaikki nuo sanomani toteamukset. He torjuvat sukupuolten väliset erot. He torjuvat luonnolliset taipumukset. He vaalivat ”trans”-hulluutta.

Ministeriehdokkaan mielestä armeijan pitäisi keskittyä taisteluiden ja sotien voittamiseen, tuloksiin, ”maksimaaliseen tappavuuteen”. Hegseth valittelee, että sodassa häiriötekijöiden vuoksi omat tulevat tapetuiksi.

– Mies joka tuntee naista kohtaan ja käyttäytyy eri tavoin taistelussa – hän saa (omat) ihmiset kuolemaan. Nainen joka ei kykene samaan kuin mies taistelussa – saa ihmiset kuolemaan. ”Trans”sotilas jolla ei ole lääkkeitään, on taistelukyvytön – ja saa ihmiset kuolemaan.

Hegseth kertoo majuri Rachel Jonesista, joka kärsi pahasta masennuksesta ja itsemurha-aikeista ennen sukupuolenvaihdostaan. Jones totesi, että palvelusaikanaankin hän piti itseään suurimpana vaarana turvallisuudelleen. Pete Hegsethin mukaan tämä on ”jokaisen sotilasstandardin suora rikkomus”, ”oli sitten Pride-kuukausi tai ei. …Täyttä hulluutta”.

Tilanteen takana on USA:n puolustusministeriön ohje 1300.28 huhtikuulta 2022. Siinä määrätään, mitä armeijan johtajien täytyy tehdä palveluksessa olevien transseksuaalien tarpeiden täyttämiseksi.

Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan transsukupuoliset sotilaat eivät ole käytettävissä 238 vuorokauteen eli 34 viikkoon leikkauksensa jälkeen. Joe Bidenin hallinto loi 300 vuorokauden toipumisajan ja salli sotasairaaloiden hoitaa karvoitusten laserpoiston, äänen feminisointileikkaukset, kasvojen ja kehon muotoiluleikkaukset, rinnan ja rintakehän leikkaukset sekä genitaalileikkaukset.

– Tämä muutos standardeihin tarkoitti, että miehet ja naiset saattavat liittyä asevoimiin nimenomaisesti vaihtaakseen sukupuoltaan, olla sivussa käytöstä vuoden ja ottaa elämää muuttavaa hormoniterapiaa joka tarkoittaa että he ovat poissa käytöstä kunnes asevoimat takaa lääkityksen (tiedättehän, jossain p—-läpimaassa). Kyllä, sinun verorahoillasi maksetaan henkisesti tasapainottomien poikien muuttuminen tytöiksi, leikataan heidän ruumiinosiaan pois, ollaan poissa koulutuksesta vuoden ajan, maksetaan lääkintähoidot, ja vaaditaan kaikkien kutsuvan heitä uudella nimellä, Hegseth ryöpyttää.

Sukupuolenvaihdoksen tapahduttua on kolmen vuoden palvelusaika ummessa, mutta henkilö ei Hegsethin mukaan välttämättä ole palvellut päivääkään kentällä.

Monimuotoisuus- ja DEI-ohjeistukset ovat Hegsethin mukaan vaikuttaneet värväykseen. Armeijaan saapui 2018 vielä 44 000 valkoista tulijaa, mutta 2023 enää 25 000.

– Kaikki ”monimuotoisuus”-rekrytointiviestit ovat saaneet valkoiset ajattelemaan, ettei heitä haluta.

– Asevoimissa emme ole valkoisia tai ruskeita, emme ole metodisteja tai mormoneja, emme ole homoseksuaaleja tai heteroseksuaaleja, olemme vain amerikkalaisia. Omistautuneita, kurinalaisia, tappavia amerikkalaisia. …Jos et ole valmis uhraamaan henkeäsi, tai ruumiinosaasi, isomman asian tähden, sinun pitäisi katsella muuta uraa. Jos haluat pukeutua dragiin ja tulla ”vahvistetuksi”, muuta San Franciscoon. Mutta Amerikan sotavoimiemme tehtävä ei ole virheellisesti mainostaa mitään, mikä on vastoin sen sodankäyntieetosta, ministeriehdokas kirjoittaa teoksessaan.

– Tulokkaiden, sotaväen, ja ennen kaikkea maan turvallisuuden tähden: transsukupuolisten ihmisten ei ikinä pitäisi sallia tulla asevoimiin. Se on niin yksinkertaista.

