Täysosuma Ukrainalta: Storm Shadow -ohjukset moukaroivat tärkeää tehdasta

Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä Storm Shadow -risteilyohjuksilla Venäjän Brjanskin alueella sijaitsevaan mikroelektroniikkatehtaaseen, joka valmistaa komponentteja maan ohjusjärjestelmiin.
Kohteena oli Kremniy El -yhtiön tehdas, jota kuvaillaan kriittiseksi osaksi Venäjän täsmäaseiden tuotantoketjua. Laitoksessa valmistetaan puolijohteita ja mikrosiruja, joita käytetään muun muassa Iskander-ohjusjärjestelmässä.
Ohjusten kerrotaan aiheuttaneen merkittäviä vaurioita tuotantorakennuksille, vaikka vahinkojen laajuutta vielä selvitetään. Brjanskin alueen kuvernööri Aleksandr Bogomaz kertoi kuuden ihmisen kuolleen ja 37 loukkaantuneen hyökkäyksessä.
Ukrainan 413. drooniyksikkö ilmoittaa pohjustaneensa hyökkäystä pitkän kantaman tiedustelutehtävällä. Droonit merkkasivat kohteen ja kuvasivat täsmäiskun tuotantorakennuksia vastaan.
Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi useita räjähdyksiä ja suuri savupatsas teollisuusalueen yllä. Avointen lähteiden analyytikkojen mukaan ohjukset olisivat osuneet tehdasalueelle ja kokoonpanohalliin.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti Kyiv Post -lehden mukaan iskun viitaten asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyihin.
– Operaatio oli onnistunut. Kaikkien ohjustyyppien ohjausjärjestelmiä valmistavaan Brjanskin tehtaaseen osui, Zelenskyi sanoi.
Vuonna 1958 perustettu Kremniy El on Venäjän suurimpia mikroelektroniikan valmistajista. Tehdas tuottaa yli 1 200 erilaista elektronista komponenttia. Niitä käytetään ohjusjärjestelmissä, ilmatorjunnassa, drooneissa, tutkissa sekä elektronisen sodankäynnin järjestelmissä.
Arviolta yli 90 prosenttia tehtaan tuotannosta menee maan aseteollisuudelle. Komponentteja käytetään muun muassa Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmässä, Topol-M- ja Bulava-ohjuksissa sekä S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmissä.
Tehdas on ollut Ukrainan iskujen kohteena myös aiemmin. Huhtikuussa 2025 drooni-isku aiheutti kohteessa laajan tulipalon. Tehtaan toiminta keskeytettiin väliaikaisesti viime vuoden tammikuussa tehdyn lennokkihyökkäyksen seurauksena.
Brjansk sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Ukrainan rajasta.