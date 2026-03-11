Verkkouutiset

Täysosuma Ukrainalta: Storm Shadow -ohjukset moukaroivat tärkeää tehdasta

Hyökkäystä pohjustettiin pitkän kantaman tiedusteludroonien havainnoilla.
Ukrainan tiedustelulennokit kuvasivat onnistuneen iskun. / Raid_413 / X
Ukrainan tiedustelulennokit kuvasivat onnistuneen iskun. / Raid_413 / X

Ukrainan asevoimat kertoo iskeneensä Storm Shadow -risteilyohjuksilla Venäjän Brjanskin alueella sijaitsevaan mikroelektroniikkatehtaaseen, joka valmistaa komponentteja maan ohjusjärjestelmiin.

Kohteena oli Kremniy El -yhtiön tehdas, jota kuvaillaan kriittiseksi osaksi Venäjän täsmäaseiden tuotantoketjua. Laitoksessa valmistetaan puolijohteita ja mikrosiruja, joita käytetään muun muassa Iskander-ohjusjärjestelmässä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Ohjusten kerrotaan aiheuttaneen merkittäviä vaurioita tuotantorakennuksille, vaikka vahinkojen laajuutta vielä selvitetään. Brjanskin alueen kuvernööri Aleksandr Bogomaz kertoi kuuden ihmisen kuolleen ja 37 loukkaantuneen hyökkäyksessä.

Ukrainan 413. drooniyksikkö ilmoittaa pohjustaneensa hyökkäystä pitkän kantaman tiedustelutehtävällä. Droonit merkkasivat kohteen ja kuvasivat täsmäiskun tuotantorakennuksia vastaan.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuilla videoilla näkyi useita räjähdyksiä ja suuri savupatsas teollisuusalueen yllä. Avointen lähteiden analyytikkojen mukaan ohjukset olisivat osuneet tehdasalueelle ja kokoonpanohalliin.

Poimintoja videosisällöistämme

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti Kyiv Post -lehden mukaan iskun viitaten asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyihin.

– Operaatio oli onnistunut. Kaikkien ohjustyyppien ohjausjärjestelmiä valmistavaan Brjanskin tehtaaseen osui, Zelenskyi sanoi.

Vuonna 1958 perustettu Kremniy El on Venäjän suurimpia mikroelektroniikan valmistajista. Tehdas tuottaa yli 1 200 erilaista elektronista komponenttia. Niitä käytetään ohjusjärjestelmissä, ilmatorjunnassa, drooneissa, tutkissa sekä elektronisen sodankäynnin järjestelmissä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Arviolta yli 90 prosenttia tehtaan tuotannosta menee maan aseteollisuudelle. Komponentteja käytetään muun muassa Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmässä, Topol-M- ja Bulava-ohjuksissa sekä S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmissä.

Tehdas on ollut Ukrainan iskujen kohteena myös aiemmin. Huhtikuussa 2025 drooni-isku aiheutti kohteessa laajan tulipalon. Tehtaan toiminta keskeytettiin väliaikaisesti viime vuoden tammikuussa tehdyn lennokkihyökkäyksen seurauksena.

Brjansk sijaitsee noin sadan kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Venäjän sotamenestys halvaantui – sotilaat saavat palata Telegramiin
Ensin kiellettiin yksi sovellus, sitten toinen.
Venäjän tappioraportti vuoti julki: Hyökkääjä menettänyt yli 1,3 miljoonaa sotilasta
Kokonaistappioista 62 prosentin sanotaan olevan kaatuneita ja 38 prosentin haavoittuneita.
”Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa sotaa”
Ukrainalaiset eivät John Herbstin mukaan edelleenkään halua Venäjän miehityksen alle.
Mainos