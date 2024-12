”Täysin erilaista” – Isku Moskovassa pelästytti venäläiset

Venäläiskenraali Igor Kirillov sai avustajansa kanssa surmansa tiistaina Moskovassa sattuneessa räjähdyksessä. Heidän poistuessaan aamulla asunnon aulasta lähelle jätettyyn skootteriin asetettu pommi räjähti. Tapaus tallentui auton kojelautakameraan.

Venäjän syyttäjäviranomaiset ilmoittivat keskiviikkona pidättäneensä vuonna 1995 syntyneen uzbekistanilaismiehen, jonka Ukrainan turvallisuuspalvelu oli väitetysti värvännyt. Hänelle oli tarjottu 100 000 dollaria ja mahdollisuutta siirtyä asumaan eurooppalaisessa valtiossa.

Igor Kirillov on korkea-arvoisin Ukrainan sodan aikana surmattu venäläisupseeri. Hän johti CBRN-aseilta (kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinaseet) suojautumisesta vastaavia joukkoja. Käytännössä samojen joukkojen vastuulla ovat kuitenkin Venäjän tiettävästi yhä ylläpitämät salaiset kemiallisten ja biologisten aseiden ohjelmat. Kirillov oli juuri ennen kuolemaansa esillä tulenarassa reportaasissa, jossa ruodittiin tietoja Moskovan uudesta bioaselaboratorioiden keskuksesta.

BBC:n mukaan tapaus on järkyttänyt asukkaita Moskovassa, jossa arki on jatkunut lähes normaalisti sotatoimista huolimatta. Ukrainan tekemät pitkän kantaman lennokki-iskut ovat jo aiemmin tuoneet sodan lähemmäs Venäjän pääkaupungin asukkaita, mutta pommi-isku aiheutti näitäkin suurempaa hermostuneisuutta.

– Kun näistä asioista lukee uutisista, tuntuvat ne kaukaisilta. Mutta kun tällaista tapahtuu aivan naapurissa, niin se on täysin erilaista ja pelottavaa, viereisessä rakennuksessa asuva nainen toteaa.

Hänen mukaansa tilanne tuntuu erilaiselta, kun joku saa surmansa aivan naapurissa.

– Ahdistuksen tunne on pilvissä. Jokainen ääni hermostuttaa, kun miettii että onko se lennokki, vai jokin ääni läheiseltä työmaalta, nainen jatkaa.

