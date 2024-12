Moskovan salainen biologisten aseiden laitos paljastui – asiantuntijalta kylmäävä havainto

Amerikkalainen Washington Post kertoi hiljattain Venäjän laajentaneen salamyhkäistä biologisten aseiden tehtaaksi uskottua laitosta Moskovan lähellä.

Radio Free Europe on löytänyt runsaasti todistusaineistoa, joka tukee tietoja laitoksen luonteesta ja laajentamisesta.

Avointen lähteiden tutkimukseen erikoistunut RFE:n toimittaja Mark Krutov on jakanut löydöksiä alta löytyvään X:n ketjuunsa. Artikkeli aiheesta löytyy tämän linkin takaa.

Kaiken perusteella Vladimir Putinin Venäjä jatkaa biologisten aseiden kehittämistä. Sittemmin vankeudessa kuolleen venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytys vuonna 2020 ja tätä edeltänyt Britannian Salisburyn myrkkyisku ja niitä seuranneet selvitykset paljastivat Moskovan kehittävän myös kemiallisia aseita. Molemmissa iskuissa käytettiin varianttia neuvostoaikaisesta Novitshok hermomyrkystä.

Moskovan liepeille pystytetyt uudet rakennukset ovat virallisesti osa Venäjän puolustusministeriön 48. tutkimusinstituuttia. Rakennustöistä vastannut yritys on tiedottanut töistä ja niiden tilaajasta aikanaan avoimesti verkkosivuillaan. Arkistoitu julkaisu löytyy yhä tämän linkin takaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Toimittajat ovat löytäneet lisäksi uusien laboratorioiden ikkunat asentaneen yrityksen laatiman kolmiulotteisen mallinnuksen koko tutkimuskeskuksen alueesta (videovertailu alla). Rakennustyömaalla työskennelleet ovat myös jakaneet sosiaaliseen mediaan kuvia rakennustöistä.

Venäjän puolustusministeriö on myös julkaissut aiemmin videon silloisesta puolustusministeri Sergei Shoigusta ja muista korkeista puolustusviranomaisista tarkastamassa laitosta. Mukana kierroksella olivat esimerkiksi myöhemmin korruptioskandaalissa pidätetty apulaispuolustusministeri Timur Ivanov ja Venäjän CBRN-aseista (kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinaseet) vastaava komentaja Igor Kirillov.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Toimittajien kaivamien asiakirjojen perusteella laitoksessa on tehty pahaenteistä tutkimusta. 48. tutkimusinstituutista on haettu patentteja ja tuotettu tutkimuspapereita taudinaiheuttajien muuttamisesta aerosolimuotoon ja niiden leviämisestä.

RFE:n pyynnöstä laitoksen julkaisemiin materiaaleihin tutustunut molekyylibiologi Dmitri Pruss antaa tutkimuksesta kylmäävän arvion.

– Patogeenien muuttamiselle erittäin hienojakoisiksi tai aerosoleiksi ei ole siviilimaailmassa mitään tarvetta, hän sanoo.

Asian arkaluontoisuuden vuoksi nimettömänä pysyttelevä venäläinen virologi on samoilla linjoilla.

– En voi keksiä mitään siviilikäyttöä [aerosoleiksi ja pulvereiksi muutetuille patogeeneille], ainoastaan vihollisen joukkojen tuhoamisen.

Venäläisasiantuntija huomauttaa kuitenkin, että tällaisten aseiden käyttökelpoisuus modernilla sotakentällä on varsin kyseenalaista. Ellei kyse ole sitten halusta tuhota kokonaisten kaupunkien väestöä.

Venäjän joukkotuhoaseohjelmiin perehtynyt Marylandin yliopiston tutkija Milton Leitenberg sanoo todistusaineiston viittaavan siihen, että Venäjä jatkaa edelleen ”lähes varmasti” biologisten aseiden kehittämistä.

– Venäjä on sopimusten vastaisesti jatkanut bioaseiden kehittämistä jo vuosia. Kun Euroopan ja Suomen puolustusta kehitetään, CBRNE puolustusta ei saa unohtaa. Meillä on onneksi tätäkin osaamista pidetty yllä, kokoomuksen europarlamentaarikko ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri kommentoi tietoja X:ssä.

🧵/ Link in the last post. Remember the recent WaPo piece about Russia expanding its secret biological lab complex near Moscow? With @pustota, we proved that a Russian defense minister personally inspected it. We also found renders, images of the construction and inside the lab. pic.twitter.com/J7YEZMNS6U

— Mark Krutov (@kromark) December 12, 2024