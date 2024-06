Tätä Vladimir Putin pelkää: Venäjän armeijalla on suuri ongelma

Venäjän on uutisoitu pystyneen tämän vuoden aikana kattamaan asevoimien valtavat miestappiot Ukrainassa värväämällä uusia enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia rintamalle.

Etupäässä on käytetty porkkanaa kepin sijasta. Sopimussotilaille luvataan jo niin korkeita palkkoja ja korvauksia kuolemasta tai haavoittumisesta, että asiantuntijat ovat alkaneet puhua suoranaisesta ”veren ostamisesta”. Taistelijoita on myös yhä haalittu vankiloista. Venäjältä tulevien tietojen mukaan rikoksista syytetyille on lisäksi alettu tarjota mahdollisuutta välttää oikeudenkäynti lähtemällä sotaan.

Linjan taustalla on Venäjä-tuntijoiden mukaan diktaattori Vladimir Putinin halu välttää uuden julkisen liikekannallepanon kaltaiset näkyvät toimet.

Virallisia liikekannallepanon aaltoja ei ole nähty syksyn 2022 osittaisen mobilisaation jälkeen. Toimi oli tuolloin erittäin epäsuosittu ja Moskovan on kerrottu pelkäävän sitä, miten kansa reagoisi uusiin vastaaviin toimiin. Reservien mobilisointia on kuitenkin jatkettu koko ajan kulisseissa. Liikekannallepanoa on mitä ilmeisimmin pyritty keskittämään suurien kaupunkien ulkopuolelle.

Asiantuntijoiden mukaan luvut ja havainnot Venäjältä viittaavat kuitenkin siihen, että tämä politiikka on tulossa tiensä päähän.

Yhdysvaltain Kalifornian San Diegon yliopiston professori Branislav Slantshev toteaa lukujen todistavan, millaisessa kriisissä Venäjän asevoimat todellisuudessa on.

– Kun ottaa huomioon kaiken propagandan siitä, miten Venäjän valtavat väestöresurssit sallivat sen syöttää loputtomasti ihmisiä Ukrainan lihamyllyyn, saattaa uusien alokkaiden räjähtävästi kasvanut hinta tulla yllätyksenä, Slantshev huomauttaa.

Hän on jakanut X-palvelussa alta löytyvän kuvaajan. Siihen on kerätty eri Venäjän alueilla sopimussotilaille maksettavia palkkioita. Summat ovat nousseet valtavasti tämän vuoden aikana.

– Totuus on, että Venäjällä on joukkojen suhteen valtava ongelma, joka vain jatkaa pahenemistaan, professori arvioi.

Slantshev muistuttaa, ettei Venäjä voi korottaa palkkioita loputtomiin.

– Tämä tarkoittaa, että sen on ryhdyttävä yhä rankempiin toimiin – mukaan lukien uuteen avoimeen liikekannallepanoon – mitä kaikkea Putin on yrittänyt välttää.

Vastaavia arvioita on tullut asiantuntijoilta jo keväällä. Tuolloin arvioitiin, ettei Venäjällä tule olemaan riittävästi joukkoja Moskovan tälle vuodelle kaavailemien suuren luokan hyökkäysoperaatioiden toteuttamiseen.

Arvostetun IISS-ajatushautomon Venäjä-asiantuntija Nigel Gould-Davies on samaa mieltä Slantshevin kanssa. Hän nostaa esiin muitakin Venäjältä kantautuvia signaaleja pahenevasta miespulasta.

– Venäjä yrittää sopeutua valtavaan asepalvelus- ja työikäisen väestön vähenemiseen monin tavoin.

Gould-Daviesin mukaan Venäjän tehtaisiin on tuotu kiinalaisia ja ehkä pohjoiskorealaisiakin työntekijöitä ja opiskelijat on jo pantu töihin sotateollisuuteen.

– Hallinto yrittää epätoivoisesti välttää toisen ”osittaisen liikekannallepanon”, asiantuntija arvioi.

