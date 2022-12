Tätä 150 vuotta vanhaa puista tornihuvilaa myydään kodiksi

Helsingin Kruunuvuorenrannan kupeessa on myynnissä persoonallinen koti kulttuurihistoriallisessa ympäristössä, markkinoi Huoneistokeskus Oikotien myyntisivustolla.

Puinen huvila on rakennettu vuonna 1874. Siitä pyydetään 700 000 euroa.

– Tämä on Kaivoshuvilankujan kolmas ja ehkä näyttävin huvila, joka tunnetaan nimellä Tornihuvila tai Schaumanin huvila. Se on yksi Laajasalon monista säilyneistä kesähuviloista, joihin kuljettiin meriteitse kesäksi Helsingin kantakaupungista, ilmoituksessa kerrotaan.

Peruskorjausta vaativa rakennus on 90 neliömetrin suuruinen. Tontin koko on 1 200 neliömetriä.

Rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu. Huvilan muuttaminen asuinkäyttöön on mahdollista.

Helsingin kaupunginmuseo kertoo verkkosivuillaan, että uusrenessanssityylisen kesähuvilan rakensi maisteri, sanomalehtimies August Schauman loma-asunnokseen.

Huvilassa on kahdeksan huonetta ja keittiö. Kaupunginmuseon mukaan huonejako on säilynyt hyvin ja muun muassa alkuperäisiä uuneja ja sisäovia on säilynyt.