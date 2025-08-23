Virolaispoliitikko muistuttaa: Vuosi 1944 ei sovi ratkaisumalliksi rauhaan

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson muistuttaa Facebookissa elokuun 23. päivän historiallisuudesta.

– Tänään 86 vuotta sitten solmittiin Moskovassa [Josif] Stalinin ja [Adolf] Hitlerin sopimus, joka aloitti toisen maailmansodan johtaen miljoonien ihmisten kuolemaan ja riistäen vapauden kokonaisilta kansoilta vuosikymmenten ajaksi, kirjoittaa Mihkelson viitaten Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta ja jatkaa:

– Tänään 36-vuotta sitten seisoin yhdessä satojentuhansien virolaisten, latvialaisten ja liettualaisten kasnsa Baltian ketjussa lähettääksemme rauhanomaisen viestin maailmalle: me kaipaamme vapautta, jonka Stalinin ja Hitlerin sopimus sekä myöhemmät Teheranin ja Jaltan sopimukset meiltä ryöväsivät.

Länsiliittoutuneet vahvistivat Molotov-Ribbentrop-sopimuksen etupiirijaon Neuvostoliiton osalta Teheranin sopimuksessa 1943 ja Jaltan sopimuksessa 1945. Niiden tuloksena rautaesirippu laskeutui keskelle Eurooppaa ja Neuvostoliiton aluelaajennukset Baltiassa, Itä-Puolassa Suomessa ja Romaniassa jäivät voimaan.

– Tänään 86 ja 36 vuotta myöhemmin olemme taas tilanteessa, jossa voima uhkaa voittaa [vir. trumbata] oikeuden. Velvollisuutemme on tehdä kaikki, ettei tällainen katastrofi toistuisi.

Ukrainan lipun kansallispäivänä 23. elokuuta on Mihkelsonin mukaan myös hyvä muistuttaa toisesta historiallisesta vertauksesta.

– Miksi ei sovi Suomen talvisota tai jatkosota Ukrainan sodan lopettamisen malliksi?, kysyy Mihkelson ja vastaa:

– Yksinkertainen syy – Suomi ei ollut koskaan Stalinin päätavoite. Putinille taas Ukrainan täydellinen alistaminen on tavoite itsesssän – vain siten onnistuu Venäjän imperiumin palauttaminen ja laajentaminen sekä rapauttaa läntisen yhteispuolustuksen vakavastiotettavuutta.

Mihkelson vaikuttaa viittaavan Suomen presidentin Alexander Stubbin Valkoisen talon tapaamisessa maanantaina 18. elokuuta Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille esittämään näkemykseen, jonka mukaan ”löysimme ratkaisun vuonna 1944 ja olen varma, että kykenemme löytämään ratkaisun vuonna 2025 lopettaaksemme Venäjän hyökkäyssodan”.

Jatkosodan päättäneessä vuoden 1944 Moskovan välirauhansopimuksessa Suomi vahvisti Neuvostoliiton aloittamaa talvisotaa seuranneiden aluemenetysten lisäksi Petsamon menetyksen.