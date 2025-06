Arvio kriisistä: Tämä romautti Iranin puolustuksen

Iranin epäonnistuminen Israelin ohjusiskujen torjunnassa kytkeytyy maan puolustusratkaisuihin, arvioi Lontoon Kings Collegen tutkija ja Economist-lehden puolustusasioista vastaava toimittaja Shashank Joshi viestipalvelu X:ssä.

Israel onnistui perjantaisilla iskuillaan tappamaan merkittävän määrän Iranin ylintä sotilasjohtoa sekä vaurioittamaan maan sotilasinfrastruktuuria ja ydinlaitoksia. Yhteensä iskuja kohdistettiin ainakin 17 eri kohteeseen.

Joshi muistuttaa, että tähän asti Iranin puolustusstrategia on perustunut erilaisten proxyjoukkojen, kuten Jemenin huthien ja Libanonin Hizbollahin hyödyntämiseen. Näin se on pystynyt hallitsemaan konfliktien eskaloitumista.

Hamasin toteuttamien lokakuun 7. päivän iskujen ja niitä seuranneen Gazan sodan jälkimainingeissa tämä proxyjoukkojen verkosto kuitenkin luhistui.

– Kun proxyjoukkoihin perustunut järjestelmä romahti viimeisen 18 kuukauden aikana, suurimmaksi osaksi lokakuun 7. päivän iskujen seurauksena, Iranista tuli poikkeuksellisen haavoittuvainen, Joshi sanoo.

Esimerkiksi Libanonissa Israel on onnistunut heikentämään Hizbollahia iskuilla sotilaskohteisiin, sotilasjohtoon ja taistelijoihin. Gazassa Hamas on sodan seurauksena menettänyt ison osan taistelijoistaan ja varusteistaan. Syyriassa tilanteeseen on taas vaikuttanut presidentti Bashar al-Assadin hallinnon romahtaminen joulukuussa 2024.

Proxyjoukkojen heikentyminen heijastuu siis väistämättä Iranin sotilaalliseen toimintaan.

– [Sen] seuraukset ovat nyt nähtävissä Iranissa, Joshi tiivistää.

Joshin näkemyksen jakaa myös ajatuspaja Human Security Centerin apulaisjohtaja Rowan Allport. Hänen mukaansa Iran oli käytännössä laiminlyönyt maanpuolustuksen rahoittaessaan erilaisia proxyjoukkoja eri puolilla Lähi-itää.

Samaan aikaan Iranin asevoimat käyttävät yhä paikoin lähes 50 vuotta vanhoja varusteita.

– Nyt kostautuu vuosikymmenten ajan proxyjoukkoihin sijoittaminen sen sijaan, että jotain olisi tehty tavallisille asevoimille, jotka käyttävät ennen vuotta 1979 Yhdysvalloilta ostettuja varusteita sekä sekalaista kokoelmaa neuvostoaikaista tavaraa.

Iran’s strategy has been to keep conflict at bay by using proxies & militias as a buffer. When the proxy-militia system collapsed over the last 18 months, thanks in large part to post-Oct 7 dynamics, it left Iran extraordinarily vulnerable. The result is now playing out over Iran https://t.co/qZxV7gd4pI

— Shashank Joshi (@shashj) June 14, 2025