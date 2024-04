Hallitus päätti kehysriihessä uusista kolmen miljardin euron sopeutustoimista.

Kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partasen mukaan hallitus osoitti päätöksentekokykyä.

– Suomen taloudellinen tilanne on vakava, eikä tekemättä voi jättää, Partanen kirjoittaa Facebookissa.

– Päätöksiä tehdään Suomen, ei suosion vuoksi, hän jatkaa.

Kehysriihen lopputulos luo Partasen mukaan ”uskoa hyvinvointivaltiomme jatkuvuudelle”.

– Tärkein viestini on, että me haluamme ennen kaikkea turvata hyvinvointiyhteiskunnan ja sen tärkeät palvelut paitsi nykyisille myös tuleville sukupolville. Suomen pitää olla tulevaisuudessakin maa, jossa on laadukas koulutus, toimivat terveyspalvelut ja hoivaa sitä tarvitseville. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kestävää taloutta ja velkaantumisen taittamista, hän kirjoittaa.

Partanen toteaa, että Suomi tarvitsee julkisen talouden sopeutuksen lisäksi myös kasvua.

– Siksi hallitus päätti investointien vauhdittamisesta osana kasvupakettia. Myös tutkimus ja kehittämistoimintaan tehdään merkittäviä panostuksia.

Kokoomusedustaja kehuu kehysriiheä vastuulliseksi.

– Tässä riihessä ei jaettu rahaa oikealla ja vasemmalle, kuten joskus on toimittu.

LUE MYÖS:

Petteri Orpo: Hallitus teki raskaita mutta välttämättömiä päätöksiä

Tässä ovat uudet leikkaukset ja veropäätökset – katso lista