Tasoristeyksien onnettomuudet saatiin puolitettua

Valtion rataverkolla on nykyään alle 2400 tasoristeystä, kun vielä vuosituhannen alussa niitä oli yli 4000. Tasoristeysturvallisuuteen on panostettu, ja vuonna 2024 onnettomuuksia tapahtuikin vähemmän kuin koskaan aiemmin. Tasoristeyksiin liittyvää turvallisuustyötä jatketaan tulevaisuudessakin.

Tasoristeykset muodostavat selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Kyse ei ole vain tienkäyttäjien, vaan myös rautatieliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Tasoristeysten poistamisella voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja edistää liikenteen sujuvuutta etenkin vilkkailla rataosilla.

Tasoristeysten poistoon ja turvallisuuteen on panostettu paljon, sillä vuosituhannen alussa tasoristeyksiä oli valtion rataverkolla vielä yli 4000, kun nyt lukema on saatu jo alle 2400:n. Tärkeässä roolissa on ollut vuonna 2018 alkanut Väyläviraston tasoristeysohjelma.

– Hyvällä ja suunnitelmallisella tasoristeystyöllä olemme parantaneet tilannetta huomattavasti. Tasoristeysohjelman lisäksi poistoja ja parannuksia tehdään muiden hankkeiden kuin myös perusradanpidon puitteissa. Tasoristeysten poistoon ja parantamiseen käytetään vuosittain noin 15 miljoonaa euroa, kertoo tiedotteessa turvallisuusasiantuntija Kaisa-Elina Porras Väylävirastosta.

Vuonna 2024 poistettiin tai parannettiin yhteensä noin sata tasoristeystä, ja työtä turvallisuuden eteen jatketaan myös tulevaisuudessa. Pääpaino on tasoristeyksien poistoissa, eikä uusia enää rakenneta, kuin erityistapauksissa.

Vuoteen 2021 asti Suomessa sattui vuosittain keskimäärin 29 tasoristeysonnettomuutta, pahimpina vuosina huomattavasti enemmän. Tuon jälkeen suunta on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun, sillä 2022 ja 2023 onnettomuuksia tapahtui 13 per vuosi ja viime vuonna onnettomuuksia oli enää kymmenen.

– Uutinen on hieno ja kannustaa jatkamaan turvallisuustyötä. Tavoitteenamme on tietysti se, että onnettomuudet saataisiin entistä lähemmäksi nollaa ja onnettomuuksissa ei enää kukaan kuolisi tai loukkaantuisi, Porras sanoo.

Väylävirasto muistuttaa, että liikennekäyttäytymisellä on suora vaikutus tasoristeysonnettomuuksiin. Ennen risteystä vauhtia on hidastettava niin, että pystyy tarvittaessa pysähtymään turvallisesti ennen raiteita tai puomia. Jos tasoristeyksen eteen muodostuu jonoa, on jokaisen kuljettajan varmistettava itse oman ylityksensä turvallisuus.